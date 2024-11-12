Denizlerin Prensi 1200 Liradan Kıyıya Çıktı

Çanakkale’de av sezonunun açılmasıyla birlikte balık tezgahları çeşit çeşit balıklarda dolup taştı. Balık fiyatlarında yükseliş yaşanırken, özellikle "denizlerin prensi" olarak bilinen lüfer, kilogram fiyatı 1200 liradan alıcısıyla buluştu.

15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesiyle 2024-2025 su ürünleri av sezonu açıldı ve gırgır tekneleriyle denize açılan balıkçılar balık avına başladı. Çanakkale’de balık çeşitlerinin bollaşmasıyla birlikte vatandaşların ilgisi de arttı.

PALAMUTTAKİ BOLLUK FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, sezonun bol balık çeşitliliğiyle geçtiğini belirterek, “Bu sene av sezonumuz bereketli geçti. Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor" diye konuştu.

'FİYATLARDA BİRAZ DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ'

Lüferin bu sezon geç geldiğini aktaran Hasan Doğuş Tunç, geçen yıl lüferde büyük bolluk yaşandığını aktardı. Lüferin bu yıl yüzünü yeni yeni gösterdiğini belirten Tunç, 1200 liradan satılan lüferin az da olsa fiyatlarının düşebileceğini belirtti. Tunç, "Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şu anda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor" dedi.

Kaynak: İHA