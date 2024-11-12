Almanya'da Erken Seçimin Tarihi Belli Oldu

Almanya'da yaşanan koalisyon krizinin ardından erken seçim kararı alındı. Almanya, 23 Şubat 2025'te sandık başına gidecek.

Son Güncelleme:
Almanya'da Erken Seçimin Tarihi Belli Oldu

Almanya'da iktidardaki SDP, Yeşiller Partisi ve FDP koalisyonun dağılmasının ardından beklenen gelişme yaşandı.

Almanya'da Erken Seçimin Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

ALMANYA SANDIK BAŞINA GİDİYOR

Almanya'da süren erken seçim tartışmalarında tarih belli oldu. Koalisyonun dağılmasının ardından Almanya, 23 Şubat 2025 tarihinde sandık başına giderek yeni hükümeti belirleyecek.

ANA MUHALEFETTEN DESTEK

Alman basınına göre SDP, FDP ve partisi Yeşiller, 23 Şubat'ta erken seçim için anlaşmaya vardı. Ana muhalefet partisi Hristiyan Demokratlar (CDU) erken seçim tarihine destek verdi.

Almanya'da Erken Seçimin Tarihi Belli Oldu - Resim : 2

SON KARARI CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK

Nihai kararı Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in açıklaması gerekiyor.

Koalisyonun dağılması ve erken seçim kararının alınması, iktidar ortağı partilerin oy durumunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Almanya Başbakan Olaf Scholz, görevden aldığı Federal Maliye Bakanı Christian Lindner’le ilgili, “Güvenimi çok sık kırdı. Bütçe konusundaki anlaşmayı, hem de uzun müzakereler sonucunda üzerinde mutabık kaldıktan sonra, tek taraflı olarak feshetti. Bu şartlar altında iş birliğini sürdürmek için gerekli olan güven temeli kalmadı. Bu şekilde ciddi bir hükümet çalışması yapmak mümkün değil” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından sosyal demokrat SPD, Yeşiller Partisi ve liberal demokrat FDP’den oluşan üçlü koalisyon dağılmıştı. Scholz, 15 Ocak günü Federal Mecliste güven oylamasını sunmayı ve mart ortasında genel seçime gitmeyi planladığı öne sürülmüştü.

Almanya Başbakanı Scholz, Maliye Bakanı'nı Görevden AldıAlmanya Başbakanı Scholz, Maliye Bakanı'nı Görevden AldıDünya
Almanya ve İran Arasında 'İdam' Krizi! Gerilim Tırmanıyor... Konsolosluklar KapatılacakAlmanya ve İran Arasında 'İdam' Krizi! Gerilim Tırmanıyor... Konsolosluklar KapatılacakDünya

Kaynak: Habertürk

Etiketler
Almanya Erken Seçim
Son Güncelleme:
Türkiye’de Sadece O Gizemli Bölgeden Uçak Geçmesi Yasak: Nedenine Çok Şaşıracaksınız Türkiye’de Sadece O Gizemli Bölgeden Uçak Geçmesi Yasak: Nedenine Çok Şaşıracaksınız
İran’da 200’den Fazla Kadına Tecavüz Etmişti! İdam Edildi 200’den Fazla Kadına Tecavüz Etmişti! İdam Edildi
100'den Fazla Çocuğa İstismara Yıllarca Göz Yummuş! İngiltere Kilisesi'nin Liderine İstifa Çağrısı İngiltere Kilisesi'nin Liderine İstifa Çağrısı
Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var Erken Ölüm Riskini Azaltan Doğal Yöntem: Acısından Çok Faydası Var