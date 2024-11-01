Almanya ve İran Arasında 'İdam' Krizi! Gerilim Tırmanıyor... Konsolosluklar Kapatılacak

Almanya, İran ve Alman çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd’in idam edilmesine tepki olarak, İran'ın Frankfurt, Hamburg ve Münih'teki konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Bu kararla birlikte, söz konusu konsolosluklarda çalışan ve Alman vatandaşı olmayan 32 İranlı diplomatik çalışan ülkede ikamet haklarını kaybederek Almanya'yı terk etmek zorunda kalacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM YÜKSELDİ

Almanya’daki İran vatandaşlarına hizmet verecek olan İran'ın Berlin Büyükelçiliği açık kalmaya devam edecek. Almanya, Şarmehd’in idam kararının ardından İranlı iki diplomatı sınır dışı etmiş, İran da aynı şekilde iki Alman diplomatı ülkesine göndermişti. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki diplomatik gerginliği tırmandırmış durumda.