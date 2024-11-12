100'den Fazla Çocuğa İstismara Yıllarca Göz Yummuş! İngiltere Kilisesi'nin Liderine İstifa Çağrısı

İngiltere Kilisesi'nin lideri Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, 100'den fazla çocuğu yıllarca şiddet ve istismara maruz bırakan John Smyth QC adlı avukatın yaptıklarının örtbas edildiğinin ortaya çıkmasıyla büyük tepki aldı. John Smyth QC'nin 1970'li ve 1980'li yıllarda Dorset'teki bir dini yaz kampındaki 100'den fazla erkek çocuğunu evine davet ederek kırbaçladığının ortaya çıkmasının ardından hazırlanan rapor yaşananların detaylarını ortaya çıkardı.

ÜSTÜ KAPATILDIĞI İÇİN İSTİSMAR AĞI BÜYÜDÜ

Sputnik'in aktardığına göre; Smyth'in yaptıkları 1980'lerde tespit edilmiş olmasına rağmen, hiçbir zaman tam olarak ifşa edilmedi ve bu nedenle istismar suçlarına devam etti. John Smyth QC'in kilise yetkililerince ülkeyi terk etmesi için teşvik edildiği ancak olayın polise bildirilmemesi de raporda yer aldı.

Zimbabve'ye taşınan Smyth, orada da eylemlerine devam ederek yaz kamplarından birine katılan 16 yaşındaki bir çocuğu öldürmekle suçlandı ancak hüküm giymedi. Smyth'in kurbanlarına fiziksel, cinsel ve psikolojik istismarda bulunduğu belirtildi.

'İSTİSMARA GÖZ YUMDUN, GÖREVİ BIRAK'

Canterbury Başpiskoposu Justin Welby, rapordan sonra yaptığı açıklamada istismara uğrayan kişilerden özür dilerken, olayı 2013 yılında öğrendiğini kabul etti. Kilise'nin en kıdemli üyesi Newcastle Piskoposu Helen-Ann Hartley, Smyth'in 2013 ve 2018 yılları arasında “istismara devam etmesine izin vermekle” suçladığı Başpisikopos Welby'nin görevden çekilmesini talep etti.

Kaynak: Sputnik