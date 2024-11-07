Almanya Başbakanı Scholz, Maliye Bakanı'nı Görevden Aldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyon ortağı Maliye Bakanı Lindner'i görevden aldı. Scholz, 15 Ocak'ta güven oylamasına gidileceğini açıkladı. Güven oylamasından çıkacak sonuca göre gelecek yıl normal takvime göre Eylül ayında yapılması gereken genel seçimlerin erkene alınmasının yolu açılabilir.

Kaynak: ANKA