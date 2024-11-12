İran’da 200’den Fazla Kadına Tecavüz Etmişti! İdam Edildi
İran’da 200’den fazla kadına taciz ve tecavüz eden mahkumun idamı, halka açık bir alanda gerçekleştirildi. Yargıtay tarafından onaylanan idam cezası, Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda uygulandı.
Kadınlara yönelik yasaklarıyla ve sert cezalarıyla gündemden düşmeyen İran’da uygulanan son idam cezası dikkat çekti.
HALKA AÇIK ALANDA İDAM EDİLDİ
İran'ın Hemedan eyaletinde 200'den fazla kadına taciz ve tecavüzden suçlu bulunarak idama mahkum edilen A.S., Hemedan Cennet Bahçesi Mezarlığı'nda halka açık alanda herkesin gözü önünde idam edildi.
200’DEN FAZLA KADINA TECAVÜZ
Mehr Haber Ajansı'na göre, A.S. hakkında 9 ay önce toplu şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, Hemedan Başsavcılığı A.S.’yşi suçlu bularak hakkında idam kararı vermişti. İdam kararı da Yargıtay’ın onayından geçmişti.
İran’da kadınlara yönelik sert rejime yönelik konuşan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ahlak polisinin kadınları başörtü zorunluluğu konusunda bundan sonra rahatsız etmeyeceğini söylemişti.
Kaynak: AA