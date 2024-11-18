Feci Kaza Genç Öğretmen İle 3 Yaşındaki Kızını Hayattan Kopardı!

Kaza dün, 14.45 sıralarında Bozüyük Muratdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Kemal K.’nın kullandığı ticari taksi kavşakta dönüş yaptığı esnada, Bursa istikametine doğru giden 33 yaşındaki Raşit Efe’nin idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazanın etkisiyle metrelerce savrulan otomobilde Raşit Efe, Yeliz Efe ve 3 yaşındaki kızı Ela Efe araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile sıkışan anne ve kızı çıkartıp hastaneye sevk etti. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kimya öğretmeni Yeliz Efe (30) ve 3 yaşındaki kızı Ela Efe hayatını kaybetti. Taksi şoförü ve takside bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Bursa’da Yönder okullarında kimya öğretmenliği yapan Yeliz Efe’nin öğrencileri sınıfta anma töreni yaparken, anne ve kızın cenazesi memleketi Eskişehir’de toprağa verilecek.

Genç öğretmenden geriye öğrencilerinin yazdığı sevgi ve hüzün dolu mesajlar kaldı.

Kaynak: İHA