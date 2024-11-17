Rusya Ukrayna'nın Enerji Altyapısını Vurdu, NATO üyesi Polonya Alarma Geçti

Rusya, dün gece boyunca Ukrayna geneline hava saldırısı düzenledi.

4 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı saldırılar, büyük ölçüde Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef aldı. Ukrayna medyasında, bir kez daha ülkenin enerji altyapısı, jeneratörler ve iletim istasyonlarının ana hedef olduğu haberleri yer aldı.

Rusya’nın bu saldırısının, eylül ayının başından bu yana düzenlenen en büyük “koordineli” saldırı olduğu bildirildi. Füzelerin Ukrayna'nın batısına yöneldiği ifade edildi.

“ENERJİ TESİSLERİNDE ÖNEMLİ HASAR”

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK'ten bu sabah yapılan açıklamada, son Rus füze ve insansız hava araçları saldırılarının termal enerji tesislerinde “önemli hasara” yol açtığı duyuruldu. DTEK, bunun bu yıl enerji tesislerine yönelik sekizinci büyük ölçekli saldırı olduğunu açıkladı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın Mykolaiv kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kadının öldüğünü ve aralarında iki çocuğun da bulunduğu 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Demiryolları da sosyal medya üzerinden, Rusya'nın Ukrayna'nın merkezi Dnipropetrovsk bölgesindeki demiryollarına ve demiryolu depolarına düzenlediği hava saldırısında 2 demiryolu çalışanının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

ZELENSKİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın “Ukrayna'nın tüm bölgelerine yönelik büyük bir kombine saldırı” sırasında yaklaşık 120 füze ve 90 insansız hava aracı fırlattığı bilgisini paylaştı.

Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'nın Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef aldığını belirterek, bazı bölgelerde elektrik olmadığını, elektriğin yeniden verilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Zelenski, Ukrayna hava savunma sistemlerinin 140'tan fazla hedefi imha ettiğini de paylaşımına not düştü.

POLONYA ALARMA GEÇTİ

NATO üyesi Polonya ise, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik “kapsamlı” saldırısı nedeniyle hava kuvvetlerini harekete geçirdiğini açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya ve müttefik uçaklarının Polonya hava sahasında faaliyet göstermeye başladığını duyurdu.

Kaynak: ANKA