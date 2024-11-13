Gizli Belgeleri Tek Tek İfşa Etmişti! ABD’yi Karıştıran Askerin Cezası Belli Oldu

Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, ABD müttefikleriyle ilgili istihbaratlar da dahil olmak üzere, uydu görüntüleri, haritaları içeren belgelerin bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler arasında Ukrayna savaşı ile ilgili gizli askeri belgelerinde yer aldığı ortaya çıktı.

“SONUCUNU KABUL EDİYORUM”

Sebep olduğu tüm zarardan dolayı üzgün olduğunu belirten Teixeira, kendini şöyle savundu: Tüm sorumluluğun ve sonuçların yalnızca benim omuzlarımda olduğunu anlıyorum ve bunun getireceği her şeyi kabul ediyorum.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hava Kuvvetleri’nin disiplin kurulana sevk ettiği isimler arasında Texiera'nın da ismi yer aldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yayınlanan raporda, Texiera'nın 'istihbarat arama faaliyetlerinden' personellerinde haberdar oldukları ifade edildi. Ulusal Hava Muhafızı Jack Teixeira, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA