Narin Cinayetinin Bir Numaralı Şüphelisi... Müebbetle Yargılanan Amca Salim'e Başka Suçtan Ceza

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesie bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasından 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada tutuklu olarak yargılanan Salim Güran başka bir suçtan ceza aldı.

8 yaşındaki Narin cinayetinde müebbet hapis istemiyle yargılanan amca Salim Güran’a elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi.

MİLYON LİRAYI AŞKIN CEZA

Diyarbakır’da ilk duruşması 7 Kasım’da görülmeye başlanan davada, Salim Güran’a telefonundan sildiği ses kayıtları sorulmuş, Güran ise kaçak elektrik kullandığını iddia etmişti. Güran’ın avukatları da kaçak elektrikten dolayı alınan para cezasını beyan etmişti.

Güran’a mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi. Cezalara gerekçe olarak ise, 'nötr cihaz kullanımı', 'boşa alma' ve 'swich' müdahalesi gösterildi.

Kaynak: Hürriyet