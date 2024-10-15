Kongo'da 14 Bin Kişi M Çiçeği Virüsüne Karşı Aşılandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde M çiçeği (Mpox) virüsüne karşı başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 14 bin kişi aşılandı.

KDC Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim’de Kuzey-Kivu’nun başkenti Goma’da başlatılan aşılama kampanyasında şu ana kadar 14 bin 180 kişinin aşılandığını duyurdu.

Açıklamada, kampanya kapsamında 2,5 milyon kişinin aşılanmasının yapılacağı belirtildi.

KDC'de bu yılın başından beri yaklaşık 5 bin doğrulanmış maymun çiçeği vakası tespit edildi, 620'den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı, hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA