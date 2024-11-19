İsrail Ordusu: Hizbullah Komutanlarından Ali Tevfik Douek Öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın orta menzil roket sistemlerinden sorumlu komutanı Ali Tevfik Douek'in öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Ordusu: Hizbullah Komutanlarından Ali Tevfik Douek Öldürüldü

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentindeki bir köye düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Ali Tevfik Douek’in öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamaya göre, Douek'in İsrail ordusunun eylül ayında Beyrut’a düzenlediği saldırıda öldürülen Hizbullah komutanın yerine geçtiği savunuldu.

HİZBULLAH'TAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

İsrail ordusu, Nebatiye kentindeki Kefr Cuz köyüne dün gece hava saldırısı düzenledi. Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

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Kaynak: AA

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