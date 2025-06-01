Taksim'de 'Gezi' Gözaltıları! 83 Kişi Serbest Bırakıldı

Gezi Parkı eylemlerinin 12. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Dayanışması, dün saat 19.00 için bir anma etkinliği düzenledi. Taksim’de yapılması planlanan eylem öncesi Beyoğlu polis ablukasına alınırken, İstiklal Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar bariyerlerle kapatıldı. İstiklal Caddesi'ni boşaltan polis, sokak aralarını da polis otobüsleriyle çevirdi.

AVUKATLARA DA BARİYER

Tüm bu engellemelere rağmen gerçekleştirilen Gezi Anması'nın ardından Taksim'de onlarca kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Emniyet'e götürülürken, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) gözaltı sayısını 95 olarak açıkladı. ÇHD, gözaltına alınanların akıbetini soruşturmak için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'ne giden avukatlara da bariyer engeli konulduğunu bildirdi.

Gözaltına alınanlara ne olduğu merak konusu olurken, ÇHD, yaptığı son açıklamada gözaltına alınan 95 kişiden 83’ünün serbest bırakıldığını belirtti. Gözaltındaki 12 kişinin ise adliyeye sevkinin beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA