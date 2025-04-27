MİT'ten 81 Yıl Sonra Bir İlk! Gün Yüzüne Çıktı

MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan "Özel Koleksiyon" başlığı altındaki belgeler kısmında, 14 Eylül 1944 tarihli bir istihbarat raporu yer aldı. Raporda, İngiliz istihbaratçı, yazar ve siyasetçi olan John Philby'nin, Mavera-i Ürdün'deki faaliyetleri ve ilişkileri yer alıyor. Philby'nin, Müslüman olduktan sonra Abdullah Philby olarak bilinen kimliğiyle gerçekleştirdiği faaliyetlere dair detaylı bilgilere yer verildi.

İSTİHBARAT RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN BİLGİLER

Raporda, dönemin Adana Merkez Amirliği'ne ait bir bilgi notu yer alıyor. Bu belgede, Türk istihbaratına çalışan "AFİN" kod adlı bir personelin aktardığı bilgilere yer veriliyor. Söz konusu raporda yer alan bazı ifadeler şu şekilde:

"Mavera-i Ürdün'deki İngiliz müsteşarı ve istihbarat servisinin tanınmış ismi olan Mister Abdullah Philby, geçen hafta Berut'a gitmiş ve burada Profesör Oliver'in Rasülmetin'deki evine misafir olmuştur. Philby, burada Abdülkadir Elcündi ve İngiliz istihbaratçılarından Şibli Bişara ve Vasıf Bişara ile görüşmeler yapmıştır. Şibli Bişara'nın, İngiliz istihbaratının önemli bir elemanı olduğu belirtilmiştir."

"Philby, sık sık Bağdat'a gitmekte ve dönüşlerinde İngiliz istihbarat subaylarından Kolonel Sterling ile Berut'taki Senjorj otelinde görüşmeler yapmaktadır. Abdullah Philby'nin amacı olarak, Emir Abdullah'ın Suriye'ye Kral yapılmasını hedeflediği tahmin edilmektedir."

YENİ BİR RAPOR DAHA PAYLAŞILDI

MİT, aynı zamanda yeni bir belgeyi daha kamuoyuyla paylaştı. Bu belge, 25 Aralık 1926 tarihli, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'ne (MAH) Kurmay Albay Şükrü Ali Bey'in tayin edildiğine dair Başvekil İsmet İnönü ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal'in imzasını taşıyan kararnameyi içeriyor.

Bu belgeler, Türkiye'nin yakın tarihine dair önemli bilgiler sunarken, MİT'in arşivlerinden yayımlanan bu tür belgeler, istihbarat dünyasının derinliklerine ışık tutuyor.

Kaynak: AA