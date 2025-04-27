Elektrik Otomobil Alacakları Bayilere Dökecek Gelişme! Otomotiv Devi Rakiplerine Bayrak Açtı: 5 Dakikada...

Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan uzun şarj süresi ve menzil kaygısına çözüm arayışları sürerken, CATL'nin bu adımı, sektör için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni teknoloji sayesinde, elektrikli araçların şarj süresi, benzinli araçların dolum süresine oldukça yaklaşmış durumda.

RAKİPLER NELER VAAT EDİYOR?

BYD, geçtiğimiz ay tanıttığı sistemde 5 dakikada 400 kilometrelik menzil vaat ederken; Tesla, en gelişmiş Supercharger istasyonlarıyla 15 dakikada 320 kilometre menzil sunabiliyor. CATL'nin Shenxing bataryası ise beş dakikalık şarjla 520 kilometrelik menzil sağlayarak sektörde çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Şirket, ayrıca yeni bataryasının düşük sıcaklıklarda da üstün performans gösterdiğini vurguladı. Yapılan testlerde, -10 derece sıcaklıkta bataryanın sadece 15 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj olduğu belirtildi.

YENİLİKLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Etkinlikte tanıtılan bir diğer önemli teknoloji ise Naxtra isimli yeni nesil sodyum-iyon batarya hücresi oldu. Geleneksel lityum bazlı bataryalara göre daha stabil bir yapıya sahip olan Naxtra, daha güvenli ve verimli enerji depolama vaat ediyor. Ayrıca CATL, çift enerjili batarya teknolojisiyle elektrikli araçlarda 1.000 kilometreyi aşan menzil hedefliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi konumunda bulunan CATL, aynı zamanda Hong Kong'da gerçekleştirmeyi planladığı milyarlarca dolarlık halka arz için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi