Elektrik Otomobil Alacakları Bayilere Dökecek Gelişme! Otomotiv Devi Rakiplerine Bayrak Açtı: 5 Dakikada...

Elektrikli araç sektöründe büyük bir rekabet yaşanırken, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL, geliştirdiği yeni batarya teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekti. Şirketin "Teknoloji Günü" etkinliğinde tanıttığı Shenxing adlı yeni batarya, sadece beş dakikalık şarjla tam 520 kilometre menzil sunarak Tesla ve BYD'ye doğrudan meydan okudu.

Son Güncelleme:
Elektrik Otomobil Alacakları Bayilere Dökecek Gelişme! Otomotiv Devi Rakiplerine Bayrak Açtı: 5 Dakikada...

Elektrikli araçların en büyük sorunlarından biri olan uzun şarj süresi ve menzil kaygısına çözüm arayışları sürerken, CATL'nin bu adımı, sektör için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yeni teknoloji sayesinde, elektrikli araçların şarj süresi, benzinli araçların dolum süresine oldukça yaklaşmış durumda.

Elektrik Otomobil Alacakları Bayilere Dökecek Gelişme! Otomotiv Devi Rakiplerine Bayrak Açtı: 5 Dakikada... - Resim : 1

RAKİPLER NELER VAAT EDİYOR?

BYD, geçtiğimiz ay tanıttığı sistemde 5 dakikada 400 kilometrelik menzil vaat ederken; Tesla, en gelişmiş Supercharger istasyonlarıyla 15 dakikada 320 kilometre menzil sunabiliyor. CATL'nin Shenxing bataryası ise beş dakikalık şarjla 520 kilometrelik menzil sağlayarak sektörde çıtayı daha da yukarı taşıyor.

Şirket, ayrıca yeni bataryasının düşük sıcaklıklarda da üstün performans gösterdiğini vurguladı. Yapılan testlerde, -10 derece sıcaklıkta bataryanın sadece 15 dakikada yüzde 5'ten yüzde 80'e şarj olduğu belirtildi.

Elektrik Otomobil Alacakları Bayilere Dökecek Gelişme! Otomotiv Devi Rakiplerine Bayrak Açtı: 5 Dakikada... - Resim : 2

YENİLİKLER SAYMAKLA BİTMİYOR

Etkinlikte tanıtılan bir diğer önemli teknoloji ise Naxtra isimli yeni nesil sodyum-iyon batarya hücresi oldu. Geleneksel lityum bazlı bataryalara göre daha stabil bir yapıya sahip olan Naxtra, daha güvenli ve verimli enerji depolama vaat ediyor. Ayrıca CATL, çift enerjili batarya teknolojisiyle elektrikli araçlarda 1.000 kilometreyi aşan menzil hedefliyor.

Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi konumunda bulunan CATL, aynı zamanda Hong Kong'da gerçekleştirmeyi planladığı milyarlarca dolarlık halka arz için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Ne Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıNe Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda SaklıEkonomi

İslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete Geçiyoruzİslam Memiş: Altın Tozu Dumana Katacak, Kemerlerinizi Bağlayın! Harekete GeçiyoruzEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrikli Otomobil Otomobil Sıfır Otomobil
Son Güncelleme:
Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı Ev ve Araç Alıp Satacaklar Dikkat! Yeni Dönem Resmen Başladı
Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı Otomobil Alacakların Tercihini Son Anda Değiştiriyor! En Sağlam Vites Türleri Açıklandı
2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor 2 Bin Yıllık Doğal Yöntem: Bir Bardak Suya Sadece Bir Kaşık Ekleyin, O Sorunları Kökten Çözüyor
Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması Deprem Sonrası İletişimde Hayat Kurtaran 4 Çevrimdışı Mesajlaşma Uygulaması
ÇOK OKUNANLAR
Faiz Yarışı Kızıştı: 5 Milyon TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor! Faiz Yarışı Kızıştı! 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklatıyor
İsa Karakaş Müjdeyi Verdi! Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti Kademeli Emeklilikte Tarih Netleşti
Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de Olacak: Yüzde 10 ÖTV Detayı... Tesla Resmen Gemileri Yaktı! En Ucuzu Türkiye'de...
Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak! Sosyal Konut Seferberliğinde Geri Sayım Başladı Türkiye'nin 81 İlinde Harekete Geçildi, Tarihin En Büyük Projesi Olacak
Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı Ne Sabancı Ne de Yıldız Holding! Koç Holding'den Yeni Rekor, Türk Şirketlerinde İlki Başardı