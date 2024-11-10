İstanbul'da Batı Nil Virüsü Korkusu, Ölümler Artıyor: En Çok Hangi İlçelerde Görülüyor?

Sivrisineklerin taşıdığı ve 2010'da Türkiye'de tespit edilen Batı Nil Virüsü, Sağlık Bakanlığı'nın Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre bu yıl altı kişide görüldü. Ancak, bu duyurunun ardından yeni bir resmi açıklama yapılmadı.

6 KİŞİDE TESPİT EDİLMİŞTİ

İstanbul'da Batı Nil Virüsü tehlikesi yeniden gündemde. Türkiye'de ilk kez 2010 yılında görülen ve sivrisineklerle bulaşan bu virüs, 2024'te de vakalara yol açtı. Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında yaptığı açıklamada altı kişide virüs tespit edildiğini belirtmişti. Ancak o tarihten bu yana yeni bir resmi bilgi paylaşılmadı.