İstanbul'da Batı Nil Virüsü Korkusu, Ölümler Artıyor: En Çok Hangi İlçelerde Görülüyor?
Türkiye'de ilk kez 2010 yılında tespit edilen Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, bu yıl yeniden ortaya çıktı. Uzmanlar, vaka sayısının artış gösterdiğine dikkat çekerken, sivrisinekler yoluyla bulaşan bu virüsün İstanbul'da en yoğun görüldüğü bölgeleri de belirledi.
Kaynak: BBC Türkçe
Sivrisineklerin taşıdığı ve 2010'da Türkiye'de tespit edilen Batı Nil Virüsü, Sağlık Bakanlığı'nın Ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre bu yıl altı kişide görüldü. Ancak, bu duyurunun ardından yeni bir resmi açıklama yapılmadı.
6 KİŞİDE TESPİT EDİLMİŞTİ
İstanbul'da Batı Nil Virüsü tehlikesi yeniden gündemde. Türkiye'de ilk kez 2010 yılında görülen ve sivrisineklerle bulaşan bu virüs, 2024'te de vakalara yol açtı. Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında yaptığı açıklamada altı kişide virüs tespit edildiğini belirtmişti. Ancak o tarihten bu yana yeni bir resmi bilgi paylaşılmadı.
2021'DA 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
BBC Türkçe’ye açıklamada bulunan uzmanlar, sahadan elde edilen veriler ışığında bu yıl Türkiye genelinde birçok vakanın görüldüğünü vurguluyor. İklim değişikliğinin etkisiyle hastalığın ortaya çıkış döneminin değişkenlik gösterebileceğine dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sağlık kuruluşları, vatandaşları gerekli önlemleri almaya çağırıyor.
Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Önder Ergönül, 2010'da 40 vaka bildirildiğini ve bu sayının önemli olduğunu ifade ediyor. 2019'da İstanbul’da yaşanan salgında ise yaklaşık 20 kişi hastaneye yatırılmıştı.
EN ÇOK HANGİ İLÇELERDE ARTTI?
Ergönül, 2024’te ise İstanbul'da özellikle Avrupa yakasında, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Avcılar gibi bölgelerde vaka sayısının arttığını belirtiyor. Bu durumun, bu bölgelerdeki göl ve göletlerde yoğunlaşan sivrisinek popülasyonundan kaynaklandığı ifade ediliyor.
2024'TE VAKALAR DAHA FAZLA OLABİLİR
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2010 yılından itibaren Türkiye'de görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir” denildi. Uzmanlar, 2024’te bildirilen vakaların çok daha fazla olabileceğini tahmin ediyor.
İSTANBUL DIŞINDA GÖRÜLEN VAKA ALANLARI
Batı Nil Virüsü, İstanbul dışında da farklı bölgelerde görüldü. Edirne, Kırklareli, Bursa, Adana, Osmaniye ve Antakya gibi şehirlerden örnekler veren Prof. Dr. Ömer Ergönül, Türkiye genelinde yüzlerce vakanın olabileceğini belirtti. Ergönül, sürecin zorluklarına dikkat çekerek, “Vakanın tespiti ve tanı için Ankara'ya gönderilmesi gibi aşamaların her biri sorunlu olabiliyor” dedi.
HASTALIĞIN YAYILMA ALANLARI VE ETKENLER
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, virüsün göçmen kuşlar aracılığıyla yayılımını sürdürdüğünü ve sivrisineklerle insanlara bulaştığını açıkladı. İstanbul’daki sulak alanlar, baraj bölgeleri ve göletlerin virüsün yayılmasına zemin hazırladığına dikkat çekti.
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Uzmanlar, Batı Nil Virüsü’nün sonbahar sonunda etkisini kaybetmesini bekliyor, ancak iklim değişikliği bu takvimi etkileyebilir. Ergönül, “Genellikle Haziran ile Kasım arasında aktif olan bu virüs, kış aylarında kayboluyor. Ancak iklim değişikliği bu durumu değiştirebilir” ifadelerini kullandı.
ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ
Virüsle mücadelede yerel ve merkezi yönetimlerin ortak çalışması gerektiğini vurgulayan Yavuz, İstanbul'da bu iş birliğinin başarılı bir örneğini gördüklerini söyledi. Evlerde sineklik kullanılması, uzun kollu kıyafetler giyilmesi ve su birikintilerinin önlenmesi gibi bireysel önlemlerin de önemine dikkat çekti.
BELİRTİLER VE RİSK GRUBU
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre virüs bulaşanların çoğu belirti göstermezken, bazıları Batı Nil ateşi yaşayabilir. Prof. Dr. Yavuz, özellikle 65 yaş üstü ve bağışıklığı zayıf bireylerin daha yüksek risk altında olduğunu belirterek, virüsün ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme neden olabileceğini ifade etti.