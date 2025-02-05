Ferdi Tayfur'un Vasiyeti Açıklandı! Duyuruda Dikkat Çeken Ayrıntı

Geçtiğimiz 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini üzen arabeskin kralı Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yapılan açıklamada o detay dikkat çekti. İşte Ferdi Tayfur’un vasiyeti…

Son Güncelleme:
Ferdi Tayfur'un Vasiyeti Açıklandı! Duyuruda Dikkat Çeken Ayrıntı

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta vefat etmişti. 79 yaşında hayata gözlerini yuman arabeskin kralı, İstanbul'daki Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. Ferdi Tayfur'un basın danışmanlığını yapan ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur'un sosyal medya hesabından usta ismin vasiyetiyle ilgili açıklama yaptı.

'BABAMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekânı cennet olsun.

Zeliha Tayfur - Tuğba Dınız - Funda Doğrul - Ferdi Taha Tayfur - Nilüfer Gözalıcı

Ferdi Tayfur'un Vasiyeti Açıklandı! Duyuruda Dikkat Çeken Ayrıntı - Resim : 1

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada Ferdi Tayfur'un büyük oğlu Timur Turanbayburt'un ve davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'ın isminin olmaması dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un Yeğeninden Büyük Vefa, 'Tüm Sevenlerine Duyurulur' Dedi ve Tarih VerdiFerdi Tayfur’un Yeğeninden Büyük Vefa, 'Tüm Sevenlerine Duyurulur' Dedi ve Tarih VerdiMagazin
Ferdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur’dan Sürpriz Hamle, Sadece 10 Ay DayanabildiFerdi Tayfur’un Kızı Tuğçe Tayfur’dan Sürpriz Hamle, Sadece 10 Ay DayanabildiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Tayfur
Son Güncelleme:
Husumetliye Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama Husumetliye Silahlı Saldırıda 5 Tutuklama
Okul Müdürünü Odasında Öldüren Öğrenciden Kan Donduran Savunma! 'Kim Kışkırtılsa Bu Olayı Yapardı' Müdürünü Öldüren Öğrenciden Kan Donduran Savunma
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonunda Bir İlk! Banka Promosyonları 25 Bin TL'ye Ulaştı Emekli Promosyonunda Bir İlk!
IBAN ile Kira Ödeme Zorunlu Olmuştu: Yargıtay'dan 'Havale Ücreti' Kararı... Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Zorunlu Olmuştu, IBAN ile Kira Ödeyenler Dikkat!
Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar Türkiye'nin Suç Haritası Ortaya Çıktı: İşte İllere Göre En Çok İşlenen Suçlar
Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş Araba Koltuk Döşemelerinin Renklerinin Anlamı Ortaya Çıktı: Amaç Sadece Estetik Değilmiş
Merve Özbey'in Eşi de Tutuklanmıştı: Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler Baklava Kutusunda Rüşvet... Sınırdan Böyle Geçmişler