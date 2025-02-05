İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için taziye mesajı yayımladı. Altun paylaşımında, "Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hâle getirilene dek devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen İçin Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için taziye mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hâle getirilene dek devam edecektir."

MSB Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit OlduMSB Acı Haberi Duyurdu: Bir Asker Şehit OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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