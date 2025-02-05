İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen İçin Taziye Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada, Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in şehit olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen için taziye mesajı yayımladı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun. Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hâle getirilene dek devam edecektir."

Şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.



Şehidimizin ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.



Mekânı cennet olsun.



Türkiye, tüm terör örgütlerine karşı verdiği amansız mücadeleye, son terörist de etkisiz hâle getirilene dek devam… https://t.co/KsTLmwoYpc — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 5, 2025

Kaynak: Haber Merkezi