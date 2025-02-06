İmamoğlu Açıkladı: İstanbul'da 7 Bine Yakın Yüksek Riskli Yapı Var

Avcılar Belediyesi, yapılan incelemelerde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilen bir binanın daha yıkımını bugün gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılan binada barınan vatandaşlara kira desteği sağlandığı aktarılırken sosyal konutların inşa edildiği de vurgulandı. Binanın yıkım çalışmalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, depreme karşı yapılması gereken birçok hazırlık olduğunu, KİPTAŞ’a kentsel dönüşümde önemli görevler düştüğünü vurguladı.

‘İNSANLARI YAŞATMAK İÇİN YARIŞMALIYIZ’

İmamoğlu konuşmasında kamu bankalarının KİPTAŞ’a kredi vermediğini hatırlatarak “Türkiye'nin en prestijli kuruluşudur KİPTAŞ. Şu anda konut sektöründe algısı en pozitif, en itibarlı, verdiği sözün önünde daha erken binaların teslim eden bu kadar prestijli bir çalışmayı yürüten KİPTAŞ'a konut kredisi vermemek nedir Allah aşkına? Halkbank niye vermez? Ziraat Bankası niye vermez? Veya bunun gibi bankalar niye vermez? Bunun bir açıklamasını yapsınlar. Biz insanların canını kurtarmak için yarışmalıyız” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da 2002’den itibaren uygulanan kent politikalarına da değinen İmamoğlu, “Kamu alanlarının lüks konuta, yeşil alanların imara açılmasıyla ortaya çıkan bütçenin sadece 3’te 1’i kenti depreme dayanıklı hale getirmek için harcansaydı bugün İstanbullunun deprem korkusu olmayacaktı. İnsanlarımız güvenli binalarda yaşayacaktı” dedi.

6 BİN 840 YAPI ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

İmamoğlu kentsel dönüşüm kapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin şu verileri paylaştı:

İBB hızlı tarama testleriyle 6 bin 840 binanın çok yüksek riskli yapı olduğunu tespit etti. 6 bin 840 bina kendi içerisinde 3 etaba ayrıldı. Buna göre 1. etaptaki 318 bina kendi kendine çökme tehlikesi taşıyor. Bugüne kadar 7.609 kişinin yaşadığı tespit edilen 200 binada 2 bin 174 bağımsız birimde tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Yüzde sıfır deprem güvenliği olan 2. etapta ise bin 238 bina bulunuyor. 6 bin195 kişinin yaşadığı bu binalardan bin 770 bağımsız birim bulunan 171’nde tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Deprem dayanımı yüzde 0-25 arasındaki 3. Etapta ise 5 bin 284 bina tespit edildi. 11 bin 375 kişinin yaşadığı tespit edilen 343 adet binada 3 bin 250 bağımsız birimde tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

İlk iki etapta yer alan yüzde 0 Deprem Güvenliği Oranına sahip toplam bin 556 binada; 13 bin 804 kişinin yaşadığı 371 adet binada 3 bin 944 bağımsız birimde dönüşüm süreci başlatıldı.

Tüm etaplar toplamındaki 6 bin 840 binada ise; 25 bin 179 kişinin yaşadığı 714 adet binada 7 bin194 bağımsız birimde tahliye ve yıkım işlemleri başlatıldı.

KİRA YARDIMLARI

İBB, söz konusu binalarda yaşayan vatandaşların tahliyesini teşvik etmek amacıyla, 11 Temmuz 2024 tarih ve 1084 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği kira yardımına ek olarak kira yardımı yapmayı kararlaştırdı.

Ocak 2025 tarihi itibarıyla;

Binada oturan maliklere 18 ay boyunca 10 bin TL, Emekli ise 12 bin TL

Kiracılara 12 ay boyunca 10 bin TL, Emekli ise 12 bin TL

Binada oturmayan maliklere 18 ay boyunca 6 bin 500 TL kira yardımı yapılıyor.

Bugüne kadar (Nisan 2023-Aralık 2024); İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı yetkisindeki Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarındaki hak sahipleri ve yıkımı gerçekleşen E sınıfı yapılardaki hak sahipleri olmak üzere toplam 1077 kişiye, 41 milyon 451 bin 768 TL ödeme gerçekleştirildi.

Kaynak: Haber Merkezi