Bakan Kurum'dan CHP Lideri Özel'in 'Deprem Bölgesi' Eleştirilerine Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki duruma yönelik eleştirilerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan yanıt geldi. Kurum, konuya ilişkin açıklamalarında “Bütçenizin yüzde 1'ini bile ayırmadığınız, milletin orada güvenini, malını size emanet ettiği bir süreçte hiç mi vicdanınız sızlamıyor” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında yer alan Adıyaman’da TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker’in sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, CHP Lideri Özgür Özel’in deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kurum şöyle konuştu:

“Birileri diyor ki bize ‘Niye bu kadar hızlı yürütüyorsunuz?’ Bizim sözümüz var. Biz dertliyiz. Milletimize bu sözü tutmak için dertliyiz. O yüzden acele ediyoruz, o yüzden bu koordinasyonu titizlikle yürütüyoruz. TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüzle, valilerimizle, milletvekillerimizle, belediyelerimizle, AFAD’ımızla koordine halinde bu süreci yürütüyoruz. Sistem saat gibi işliyor. İşini yapmayan biri varsa da diyoruz ki, ‘bizim sözümüz var. Kusura bakma; bu işi söz verdiğin şekliyle zamanında bitireceksin. Yoksa canını yakarız.”

CHP lideri Özel’in ‘söz verilen konutların yüzde 30’unun bitirildiğine’ ilişkin açıklamasına yanıt veren Kurum, “Hesap bilmiyorlar. 201 bin konutun anahtarlarını teslim ettiğimizi 11 ilimiz 85 milyon Türkiye biliyor ama onlar her işte olduğu gibi yine görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Konutların şu an yüzde 45’i bitirilmiş durumda. Tamamı başlamış durumda ve 2025’in sonu geldiğinde de hepsi teslim edilecek. Onlar istese de takdir etse de, ki edeceklerini tahmin etmiyoruz, biz bunları yapacağız. 180 bin emekçi, işçi çalışıyor. Bunları görmemek 100 binlerce konutun yapıldığını ifade etmemek vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Muhalefet böyle yapılmaz. Gelin bir gezin. Belediye başkanlarınıza, milletvekillerinize bir sorun. Hepsi bize teşekkür ediyor. Ama Sayın Özgür Özel bu işleri görmemekte ısrarlı.

Emin olun, bu kadar adamı organize edemezler, yine birbirlerine düşerler. Birbirlerine düşmekten iş yapmaya fırsat kalmıyor. Klasik CHP anlayışı, zihniyeti. Hani deprem bölgesinde diyorlardı ki; ‘Biz bedava konut vereceğiz.’ Maraş‘a, Hatay’a, Malatya’ya gidin, 11 ili gezin. Bedava bir tane CHP belediyesinin yaptığı konut var mı? Yok. Takdir etmenizi beklemiyoruz, bize engel olma” dedi.

'BİR TANE GÜZEL İŞ YAPIN ALKIŞLAYALIM'

Kurum sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Bütçenizin yüzde 1'ini bile ayırmadığınız, milletin orada güvenini, malını size emanet ettiği bir süreçte hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Niye kendinizi sorgulamıyorsunuz? Biz 25 yıldır bir dönüşüm yapmışız. 1,5 milyon konutu sosyal konut olarak vatandaşımıza vermişiz. 2 milyon 400 bin konutun dönüşümünü tüm Türkiye'de sağlamışız. Sen kendini bir sorgula. Sen kaç tane konut yaptın? Tamamı ikbal peşinde. Biri genel başkanını hançerler, biri ‘nasıl cumhurbaşkanı yardımcısı olurum’, ‘nasıl cumhurbaşkanı olacağım’ hayalleri kurar.

Başka bir gündemleri yok. Söylediğimizde de ‘25 senedir siz yönetiyorsun’ diyorlar. Sen de 25 senedir İzmir'i yönetiyorsun. 6 senedir İstanbul'u, Ankara'yı yönetiyorsun. Örnek göster bir tane. Bir tane güzel iş yapın da biz de alkışlayalım. Maketten öteye geçemediniz. Toplantıdan, konferanstan öteye gidemiyorsunuz. Biraz da kendilerini sorgulamaları gerekiyor. Depremin üzerinden istismar siyasetiyle siz nereye gidebilirsiniz? Buradaki canların üzerinden niye siyaset yapıyorsunuz? Yazık, günah değil mi?”

Kaynak: ANKA