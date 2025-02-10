Uçuslara Hava Engeli... AJet'ten Sefer İptalleri

AJet, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşullarını işaret ederek salı ve çarşamba günleri bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Uçuslara Hava Engeli... AJet'ten Sefer İptalleri

AJet, İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle salı ve çarşamba günleri bazı seferleri iptal etti.

AJet'ten yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesinin beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların azaltılması kararına istinaden, 11 ve 12 Şubat'ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Bu tarihlerde uçuşu olan yolculara seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yapılan açıklamada, "Misafirlerimiz iptal edilen sefer bilgilerine ve uçuşlarının durumuyla ilgili güncel bilgiye, ajet.com ve mobil uygulamamızdaki uçuş sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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