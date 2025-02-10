Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis

İstanbul Sarıyer'de denize düşen kardeşlerle ilgili yeni gelişme meydana geldi. Dün öğle saatlerinde Kadıköy'de bulunan erkek cesedinin Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Adli Tıp Kurumuna gelen Can'ın ailesi DNA testi yaptırdı. Ağabey Yüksel Can "Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz’" dedi.

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Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis

Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cesedin üstündeki kıyafetlerin 23 Kasım 2024'te Sarıyer'de denize düşerek kaybolan iki kardeşten biri olan Velat Can’ın kıyafetleriyle aynı olduğu değerlendirildi. Abi Yüksel Can’dan alınan DNA örneği ile Velat Can’ın DNA örneği karşılaştırılacak.

KIZ KARDEŞ HALA KAYIP

Velat Can'ın dayısı Yasin Ulu "Üzerindeki elbise aynı. Onun elbisesi olduğunu açıklıyor. Aciliyetimizi bildirdik. Bugün akşama kadar bilgi verilecek. Kız kardeşi de henüz bulunmadı. Onun da en kısa zamanda bulunması bizim için bir teselli olur. Cenazemizi alıp Diyarbakır’a götürmemiz de bir tesellidir" dedi.

Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis - Resim : 1

‘KARDEŞİMİN OLDUĞUNA EMİNİZ’

Ağabey Yüksel Can "Dün öğleden sonra İstanbul’dan bize İspanya’ya haber geldi. Dün gece İspanya’dan geldik. Cenazeyi gördük, kardeşimin cesedi olduğuna ve cesedini bulduğumuza sevindik. Cesedimize seviniyoruz. Kesin olarak elbisesinden, ayakkabısından kardeşimizin olduğunu anladık. DNA testi yaptık. Sonucu 2 ya da 3 saat sonra çıkacak. Kardeşimin olduğuna eminiz. Bugün ya da yarın cenazemizi teslim alacağız. Bir mezarımız olur. Cenazemizi gördüğümüz için seviniyoruz. Kısa zaman içerisinde kız kardeşimin de bulunacağına inanıyorum. Cenazeyi Diyarbakır’a memleketimize götüreceğiz" dedi.

Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis - Resim : 2

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ailenin avukatı Cengiz Kuş, "Dün itibariyle bize Kadıköy açıklarında bir erkek cesedine ulaştığı bilgisi geldi. Bugün itibariyle ise işte adli tıpta DNA örneği ve karşılaştırması yapılacak ama görüntülerden ve kıyafetlerden Vedat'ın olduğu anlaşılıyor. Henüz Ayşe'ye ulaşılamadı. DNA testi bugün çıkacak, bugün değilse en geç yarın belli olacak, kesinleşecek ama bizim edindiğimiz ön bilgiye göre elbiselerle fotoğrafların karşılaştırmasından cesedin Velat olduğu anlaşılıyor" dedi.

Denizde Kaybolan Kardeşlere İlişkin Yeni Gelişme! Aileden Kahreden Teşhis - Resim : 3
Cansız bedeni bulunan Velat Can

DNA UYUMLU ÇIKTI

Kadıköy'de bulunan ceset Sarıyerde denize düşerek kaybolan Velat Can’a ait olduğu tespit edildi. Ailesinden alınan DNA sonucu Velat Can’la uyumlu çıktı.

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Kaynak: DHA-İHA

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