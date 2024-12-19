Denize Düşen Kardeşlerden 27 Gündür İz Yok

İstanbul Sarıyer Rumeli Hisarı'nda, 23 Kasım'da meydana gelen olayda Ayşe Can dengesini kaybederek denize düştü. Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle kısa sürede gözden kayboldu.

ÇANAKKALE'DE DE ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı. Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Denize düşen iki kardeşin bulunması için arama yapılan alan genişletildi.

27 GÜNDÜR BULUNAMIYOR

Abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 27. gününde de sürüyor. Arama çalışmaları İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında ve Marmara Denizi boyunca devam ediyor. Yetkililer, kayıp iki kardeşi bulmak için seferber olurken, Beşiktaş sahilinde suya dalan balık adamlar Can kardeşlerden bir iz bulmaya çalıştı.

Kaynak: İHA