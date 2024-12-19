Tamamlarsa Başaran İlk Türk Olacak: Eksi 40 Derecelik Buz Çölünü Yarıladı

Spora 5 yaşında jimnastikle başlayan Ali Rıza Bilal, ardından 3 yıl basketbol oynadı ve sonrasında 18 yıl sürecek kürek kariyerine adım attı. Bu süreçte Türkiye ve Balkan Şampiyonalarında zafer kazanan Bilal, Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği üçüncülükle Türkiye’ye bu branştaki madalyayı kazandırarak Türk olimpiyat tarihinde kürek sporunda yer alan ilk sporcu oldu. 2010 yılında triatlona yönelen Bilal, bugüne kadar 5 Ironman, 30’dan fazla Half Ironman ve 5 Extreme Full Triathlon yarışına katıldı.

Şimdi ise uzun zamandır hayalini kurduğu bir hedefi gerçekleştirmek için yola çıktı. Tek başına çıktığı ekspedisyon ile 1000 kilometre mesafeyi katederek Türk bayrağını Güney Kutbu'na diken ilk ve tek Türk olma hedefiyle Antarktika yolculuğunun ilk adımlarını atmıştı.

Bilal, Antarktika’nın deniz kıyısından başladı, Güney Kutbu’na ulaşmayı hedefliyor. 1000 kilometrelik, -40°C'ye varan dondurucu buz çölünü yaklaşık iki ayda aşmayı planlıyor.

TÜRK BAYRAĞINI KUTUP NOKTASINDA DALGALANDIRACAK

Ali Rıza Bilal’in ‘Güney Kutup Projesi’ adını verdiği bu yolculuk, Antarktika’nın deniz kıyısından başladı ve Güney Kutbu’nda son bulacak. Bilal, Türk bayrağını kutup noktasına dikmek amacıyla kayakla ilerliyor ve tüm yiyecek ve ekipmanlarını arkasında çekeceği 100 kiloluk kızakta taşıyor. Tek başına tamamlamayı hedeflediği bu yolculukta, 1000 kilometrelik -40°’lik buz çölünü yaklaşık iki ayda geçmeyi planlıyor. Yolculuk boyunca Bilal’in ilerleyişi uydu üzerinden takip ediliyor, ayrıca keşif süresince çekim yaparak günlük tutuyor.

Rotasına Şili’nin Punta Arenas şehrinden başlayan Ali Rıza Bilal, 19 Kasım’da Antarktika’ya gitmek üzere yola çıktı. Uçakla, Ellsworth Dağları’nda yer alan Union Buzulu üzerindeki Union Glacier Kampı’na ulaştı. Kampta, güvenlik, çevre ve tıbbi yardım konularında detaylı bir bilgilendirme aldı. Ertesi gün, uçakla rotasının başlangıç noktasına yerleştirilen Bilal, 22 Kasım’da Messner Rotası üzerinden zorlu yolculuğuna başladı.

YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Her geçen gün bir önceki günden daha fazla kilometre yürümeyi hedefleyen Bilal, yürümekten dolayı topuklarında yaralar oluştuğunu belirtti. Su ihtiyacını kar eriterek karşılayan Bilal, sık sık güçlü rüzgarlara maruz kaldığını ve rüzgara karşı yürümek zorunda kaldığını ifade etti. Bilal, "Yolculuğum sırasında ocağım bozuldu, batonumun stoperi ucundan çıktı, termosumun kapağı kırıldı. Ancak hepsini elimden geldiğince tamir ettim ve karşıma çıkan tüm zorlukların üstesinden geliyorum. Kayak bağlamamın kırılmasına rağmen, kayağımı iple sabitleyerek yaklaşık 150 kilometreyi bu şekilde kat ettim. Bu pratik çözümü, ekspedisyon öncesi aldığım eğitimlerin yanı sıra kendi el becerilerimle hayata geçirdim. Hayatta her zaman zorluklarla karşılaşacağız; önemli olan, bu sorunları kendi başımıza çözmeyi öğrenmek" diye konuştu.

Kısıtlı imkanlarla yola çıkan ve yanındaki gıdaları dikkatli bir şekilde kullanması gereken Bilal, süreci şu sözlerle anlattı:

“Buraya sınırlı miktarda besinle geldim. Yanıma ne kadar fazla yiyecek alırsam, ağırlık yapacakları için onları kızağımda taşımak o kadar zor olacaktı. Şimdi, elimdeki tüm kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. Bolluk içinde olmayınca insan, sahip olduklarının değerini çok daha iyi anlıyor.”

KENDİ REKORUNU KIRDI

Yolculuğunun 15. gününde 9 saat 35 dakikada 20 kilometre mesafe katederek kendi rekorunu kıran Bilal, 82. paralelden başladığı bu zorlu serüvende 85. paraleli geride bıraktığını ve toplamda yaklaşık 435 kilometre yol katettiğini belirtti.

Rüzgar nedeniyle karda oluşan tümseklerin, kızağını aşırı zorladığını ve bu durumun yolculuğu daha da zorlu hale getirdiğini belirten Bilal, bu deneyimin hem fiziksel hem de zihinsel bir meydan okuma olduğunu vurguladı. Puslu hava nedeniyle yaklaşık 6,5 saat boyunca görüş mesafesinin yüzde 30’a düştüğü zorlu koşullarda yürüdüğünü de ekledi. Tüm zorluklara rağmen, yürüdüğü mesafeyi her geçen gün artıran Bilal, günlük 23-24 kilometreye ulaşan mesafeler kat etmeye de başladı.

‘DESTEK MESAJLARI BANA GÜÇ VERİYOR’

Yolculuğu boyunca en büyük motivasyonunun ailesinden ve toplumdan aldığı destek olduğunu vurgulayan Bilal, “Her gün sizlerden gelen destek mesajlarını elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ancak soğuk hava koşulları ve güneşin zaman zaman yüzünü göstermemesi, Wi-Fi cihazlarımı şarj etmemi zorlaştırıyor. Bu zorluklara çeşitli çözümler üretmeye çalışırken mesajlarınızı bizzat okuyamasam bile, sevgili eşim sizlerin değerli mesajlarınızı sözlü olarak da olsa uydu telefonu aracılığıyla bana iletiyor. Desteğinizi hissetmek ve bu serüvenimin sizlere ilham verdiğini bilmek, bu zorlu yolculukta en büyük motivasyon kaynağım. 27. gününü geride bıraktığım bu macerayı anbean takip etmek isterseniz, web sitemi ve sosyal medya hesaplarımı ziyaret ederek güncellemeleri izleyebilirsiniz” dedi.

Kaynak: DHA