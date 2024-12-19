Malatya'da 5 Araç Birbirine Girdi

Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Malatya'da 5 Araç Birbirine Girdi

Kaza, saat 13.45 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü mevkiinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen A.K. idaresindeki 34 BA 2839 plakalı Hyundai marka minibüs, U.A.K'nin kullandığı 44 AGU 508 plakalı otomobil ve R.U. yönetimindeki 23 ACM 371 plakalı çekici ile çarpıştı.

Malatya'da 5 Araç Birbirine Girdi - Resim : 1

H.Z. idaresindeki 35 YIM 05 plakalı Fiat Tofaş marka araç ile B.B. yönetimindeki 44 ABM 032 plakalı Fiat marka otomobilin de karıştığı kazada, B.B. ile G.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis sağlık ekipleri yönlendirilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da 5 Araç Birbirine Girdi - Resim : 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Survivor'ın Yıldızı Hamile Olduğunu Duyurmuştu: Korkutan Kaza Haberi GeldiSurvivor'ın Yıldızı Hamile Olduğunu Duyurmuştu: Korkutan Kaza Haberi GeldiMagazin
TEM'de Feci Kaza! İki TIR ÇarpıştıTEM'de Feci Kaza! İki TIR ÇarpıştıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik kazası
Son Güncelleme:
12 Metrelik Kuyuya Düştü, İmdadına İtfaiye Koştu 12 Metrelik Kuyuya Düştü, İmdadına İtfaiye Koştu
Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor Mantarlar 1 Yıl Boyunca Hiç Bozulmadan Taze Tutmanın Sırrı: Bu Yöntemi Duyan Hemen Uyguluyor
Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü
İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız