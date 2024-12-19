Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde sürücü D.O, Iğdır Kavsağı'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Feci kazada D.O, A.O ve A.K olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin olayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesine üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA