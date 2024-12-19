Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde sürücü D.O, Iğdır Kavsağı'nda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Feci kazada D.O, A.O ve A.K olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Sürücü Elektrik Direğine Çarptı! Araçtaki Üç Kişi Ölümden Döndü - Resim : 1

Çevredekilerin olayı 112 Çağrı Merkezine bildirmesine üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, 3 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
İstanbul’un Göbeğinde İki Grup Birbirine Girdi İstanbul’un Göbeğinde İki Grup Birbirine Girdi
Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor Arabanızdaki Nemi Bir Anda Yok Ediyor! Sadece 1 Bardak Yetiyor
12 Metrelik Kuyuya Düştü, İmdadına İtfaiye Koştu 12 Metrelik Kuyuya Düştü, İmdadına İtfaiye Koştu