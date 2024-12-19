TEM'de Feci Kaza! İki TIR Çarpıştı

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde sabaha karşı 2 TIR çarpıştı. Kazada şoför koltuğuna sıkışan sürücü yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

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TEM'de Feci Kaza! İki TIR Çarpıştı

TEM Otoyolu Pendik Kurtköy mevkii İstanbul istikametinde seyreden M.T. idaresindeki TIR, aynı yönde seyreden başka bir TIR'a çarptı. Çarpışmanın ardından sürücü M.T. şoför koltuğunda sıkıştı.

Feci kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.T, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.T, hastaneye kaldırıldı.

TEM'de Feci Kaza! İki TIR Çarpıştı - Resim : 1

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: AA

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