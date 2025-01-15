Vahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri Katlettiler

Hayvan katliamı, Kurşunlu Mahallesi'nde yaşandı. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti.

5’İ YAVRU 6 KÖPEK VE 1 KEDİYİ KATLETTİLER

Grup, 5 yavru köpek ile 1 kedinin arazide hareketsiz halde yattıklarını fark etti. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü halde buldu.

KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

Zehirlenerek öldürüldükleri düşünülen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile ortaya çıkarılacak.

Kaynak: DHA