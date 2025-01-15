Vahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri Katlettiler

Bursa’nın Gemlik ilçesinde hayvan katliamı yaşandı. Besleme yapmak için araziye giden grup 5'i yavru, 6 köpek ile 1 kedi, ölü halde buldu. Hayvanların zehirlenerek katledildiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Hayvan katliamı, Kurşunlu Mahallesi'nde yaşandı. Hayvanseverler, düzenli olarak besledikleri köpek ve kedilere mama vermek için bu sabah Kurşunlu Nursel Çağlar Ortaokulu’nun yakınındaki boş araziye gitti.

5’İ YAVRU 6 KÖPEK VE 1 KEDİYİ KATLETTİLER

Grup, 5 yavru köpek ile 1 kedinin arazide hareketsiz halde yattıklarını fark etti. Çevreyi kontrol eden hayvanseverler, yakınlardaki kullanılmayan kulübede de yetişkin 1 köpeği ölü halde buldu.

Vahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri Katlettiler - Resim : 1

KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENECEK

Zehirlenerek öldürüldükleri düşünülen kedi ve köpeklerin kesin ölüm nedeni, Gemlik Gönüllü Hayvanseverler Derneği (GÖHAYDER) tarafından yaptırılacak nekropsi ile ortaya çıkarılacak.

Vahşetin Adresi Bursa, Yavru Köpekleri Katlettiler - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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