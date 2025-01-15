Kar İstanbul'un Kapısında: Balkanlardan İkinci Dalga Lapa Lapa Geliyor

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, Trakya’ya Balkanlar üzerinden girdi. İstanbul’un hemen yanı başındaki Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde hayat felç oldu. İlçede ulaşım olumsuz etkilendi.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi aşarken, bölgede Kar küreme ve tuzlama araçları ise bağlantı yollarında yoğun bir çalışma yürütüldü.

İSTANBUL İÇİN İŞARET

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışının İstanbul’a yaklaştığının sinyali verilirken, Hayrabolu ve çevresindeki kırsal bölgelerde artan kar kalınlığı İstanbul için hazırlıklı olunmasının işaretini verdi.

Öte yandan Hayrabolu’daki kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler tarafından mutlulukla karşılandı.

Kaynak: İHA