Tüm Dünyada Kanserojen Olarak Kabul Ediliyor! Almanya'nın Türkiye'den Aldığı O Ürünlerde Ölümcül Tehlike

Türkiye, bir süredir yurt dışına gönderdiği gıda ürünlerindeki skandallarla gündemde... Avrupa ülkeleri, Türkiye'den aldığı ürünlerde tespit ettikleri insan sağlığına zararlı maddeleri ifşa etmeye devam ediyor. Son skandal ise kırmızı toz biberde meydana geldi.

ALMANYA PİYASADAN ÇIKTI

Almanya, Türkiye'den aldığı kırmızı toz biberde 'etilen oksit' tespit etti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) bisküvilerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı. Almanya, kırmızı toz biberleri piyasadan çekti.

ETİLEN OKSİT NEDİR?

Etilen oksit; renksiz, yanıcı ve hafif tatlı bir kokuya sahip bir gaz olarak biliniyor. Genellikle sterilizasyon işlemlerinde, özellikle medikal cihazların ve cerrahi ekipmanların mikroplardan arındırılması için kullanılıyor. Ayrıca plastik, antifriz, deterjan ve tekstil ürünleri gibi birçok endüstriyel ürünün üretiminde de tercih ediliyor.

Etilen oksit, kısa süreli maruziyet durumlarında şunlara neden olabiliyor:

Göz, burun ve boğaz tahrişi

Baş dönmesi, baş ağrısı ve bulantı

Solunum sistemi sorunları

Akciğerlerde ödem

Uzun süreli maruz kalınca ise şu riskleri artırıyor:

Kanserojen Etki : Etilen oksit, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Özellikle lösemi, lenfoma ve meme kanseri riskini artırma etkisi bulunuyor.

: Etilen oksit, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılıyor. Özellikle lösemi, lenfoma ve meme kanseri riskini artırma etkisi bulunuyor. DNA Hasarı : Genetik materyale zarar verebilir ve mutasyonlara yol açabiliyor.

: Genetik materyale zarar verebilir ve mutasyonlara yol açabiliyor. Sinir Sistemi Bozuklukları : Kronik maruziyet nörolojik sorunlara, hafıza kaybına ve sinir hasarına yol açabiliyor.

: Kronik maruziyet nörolojik sorunlara, hafıza kaybına ve sinir hasarına yol açabiliyor. Üreme Sistemi Üzerindeki Etkiler: Hormonal değişiklikler, kısırlık ve doğum kusurları gibi riskler taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi