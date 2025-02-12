'Diva' Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor

Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy'un hayatının film olacağı bildirildi. 'Diva'nın hayatı ve bilinmeyen yönlerinin izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.

'Diva' Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor

Türk sanat müziğinin önemli isimleri arasında yer alan ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un hayatının beyaz perdeye uyarlanacağı bildirildi. ‘Diva’nın filmin öyküsünü inceleyerek senaryoyu onayladığı kaydedildi.

'Diva' Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor - Resim : 1

Sesiyle dinleyicileri büyüleyen Bülent Ersoy’un bu kez hayatı ve bilinmeyen yönleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.

'Diva' Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor - Resim : 2

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunun Mine Şengöz tarafından kaleme alındığı öğrenildi.

Film için çalışmaların tretman çalışmalarının mayısta tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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