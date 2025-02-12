'Diva' Bülent Ersoy'un Hayatı Film Oluyor
Türk müziğinin güçlü sesi Bülent Ersoy'un hayatının film olacağı bildirildi. 'Diva'nın hayatı ve bilinmeyen yönlerinin izleyiciyle buluşacağı öğrenildi.
Türk sanat müziğinin önemli isimleri arasında yer alan ‘Diva’ lakaplı Bülent Ersoy’un hayatının beyaz perdeye uyarlanacağı bildirildi. ‘Diva’nın filmin öyküsünü inceleyerek senaryoyu onayladığı kaydedildi.
Sesiyle dinleyicileri büyüleyen Bülent Ersoy’un bu kez hayatı ve bilinmeyen yönleriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunun Mine Şengöz tarafından kaleme alındığı öğrenildi.
Film için çalışmaların tretman çalışmalarının mayısta tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi