Survivor’da Hırsızlık Şoku, Acun Ilıcalı Çıldırdı

Survivor’da herkesi şok eden bir olay yaşandı. Konsey toplantısında konuşan Acun Ilıcalı, yarışmacılardan Hikmet’in hırsızlık yaptığını açıklarken, verilen cezayı da ilan etti. Öte yandan Hikmet'in tavırları Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı.

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Survivor’da Hırsızlık Şoku, Acun Ilıcalı Çıldırdı

11 Şubat Salı akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen Survivor All Star-Gönüllüler'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dayanıklılığın sınandığı dokunulmazlık oyununda kazanan taraf 12-6'lık skorla gönüllüler oldu.

Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümün konsey kısmında ise izleyenleri ve yarışmacıları şoke eden bilgiyi Acun Ilıcalı açıkladı.

‘DERSİNİ ÇOK İYİ ÇALIŞMIŞ’

Konsey esnasından konuşan Ilıcalı, yarışmada yaşanan hırsızlık olayını yarışmacılarla paylaştı. Ilıcalı, "Gelelim bu akşamın gerçek konusuna. Survivor'da hemen hemen her seneki değişmez konusu yani hırsızlık... Bir ayı falan geçti bu sene olmadı diyordum ve şaşırıyordum. Ama şaşırmamayı öğrendim. Bir yarışmacımız kendi kendine servis yapma kararı almış. Yarışmaya girmeden önce daha önceden fizibiletesini yaparak, dersini çok iyi çalışmış" dedi.

Survivor’da Hırsızlık Şoku, Acun Ilıcalı Çıldırdı - Resim : 1

ACUN ILICALI SİNİRLENDİ, CEZAYI YÜKSELTTİ

Ardından Hikmet'in "Maalesef hiçbir şey alamadım" şeklindeki sözlerine sinirlenen Ilıcalı, yalan söylediği için kendisine 2 ceza daha eklediğini ifade ederek, 10 saniye içerisinde itiraf etmezsen bir tane daha gelecek diyerek Hikmet’i uyardı.

Survivor’da Hırsızlık Şoku, Acun Ilıcalı Çıldırdı - Resim : 2

‘MÜHİM OLAN ADALETİN SAĞLANMASI’

Hikmet’in tavırlarına sinirlenen Acun Ilıcalı, normalde yaşanan olay sonrası 2 ceza vermeyi planladıklarını ifade ederken, Hikmet’e verilen cezanın 6 ödüle çıktığını açıkladı.

Ilıcalı, “Burası Survivor, adaleti bozuyor bu iş. Birisi gelip bir şeyler yediği zaman haksızlık oluyor. Adaleti sağlamak zorundayız. Senin bunu hiç yapmaman lazımdı. Hem eski bir yarışmacısın hem ekibe olan sempatini biliyorum. Burada mühim olan adaletin sağlanması" şeklinde konuştu.

POTAYA GİREN İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Cezanın belirlenmesinin ardından, haftanın ikinci eleme adayı da açıklandı. Yarışmacılardan en çok oyu alan isim olan Serenay, Sevgi’nin ardından potaya giren ikinci isim oldu.

Survivor’da Hırsızlık Şoku, Acun Ilıcalı Çıldırdı - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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