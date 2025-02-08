Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi
Survivor All Star 2025'te gerilim giderek tırmanıyor. Her bölümü olaylı geçen yarışmada bu kez Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında sert bir kavga yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor All Star 2025'in yeni bölüm fragmanına damga vuran tartışma, önce sözlü atışmayla başladı. Adem'in, Çılgın Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun” demesi üzerine Sedat’ın, “Ne güleceğim” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşının üzerine yürüdü.
GERİLİM ZİRVEYE ÇIKTI, GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENDİ
Fragmanda tansiyonun iyice yükseldiği anlar sansürlenirken, Adem’i sakinleştirmek için takım arkadaşları ve yapım ekibi devreye girdi.
Tartışmanın detayları, 9 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, “Yine olay çıktı”, “Olaysız bir günleri yok” gibi yorumlar yapıldı.