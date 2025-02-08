Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi

Survivor All Star 2025'te gerilim giderek tırmanıyor. Her bölümü olaylı geçen yarışmada bu kez Adem Kılıççı ile Çılgın Sedat arasında sert bir kavga yaşandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Survivor Kavga Acun Ilıcalı sansür
Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi - Resim: 1

Survivor All Star 2025'in yeni bölüm fragmanına damga vuran tartışma, önce sözlü atışmayla başladı. Adem'in, Çılgın Sedat’a “Pişmiş pişmiş gülüyorsun” demesi üzerine Sedat’ın, “Ne güleceğim” şeklinde yanıt verdiği görüldü. Sinirlerine hakim olamayan Adem, takım arkadaşının üzerine yürüdü.

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Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi - Resim: 2

GERİLİM ZİRVEYE ÇIKTI, GÖRÜNTÜLER SANSÜRLENDİ

Fragmanda tansiyonun iyice yükseldiği anlar sansürlenirken, Adem’i sakinleştirmek için takım arkadaşları ve yapım ekibi devreye girdi.

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Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi - Resim: 3

Tartışmanın detayları, 9 Şubat Pazar akşamı yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak.

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Survivor'da Büyük Kavga! Yapım Ekibi Devreye Girdi - Resim: 4

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülere, “Yine olay çıktı”, “Olaysız bir günleri yok” gibi yorumlar yapıldı.

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