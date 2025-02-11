Torreira'nın Doğum Günü Sosyal Medyayı Salladı! Okan Buruk Dans Etmeye Doyamadı, Partiye Katılan O İsim Şoke Etti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kutladı. Uruguaylı yıldızının teknik direktör Okan Buruk ile dans ettiği anlar sosyal medyada viral olurken, partiye katılan bir isim için de yorum yağdı.

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Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, 29. yaşını bir mekanda düzenlenen partide takım arkadaşlarıyla kutladı. Uruguaylı oyuncunun doğum gününe sarı-kırmızılı kulübün yeni transferleri Alvaro Morata ve Mario Lemina da dahil birçok yıldız katıldı.

Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Ahmed Kutucu'nun görüntülendiği partide teknik direktör Okan Buruk'un Torreira ile birlikte dans ettiği anlar sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar bu renkli anlara yorum yağdırdı.

Torreira'nın Doğum Günü Sosyal Medyayı Salladı! Okan Buruk Dans Etmeye Doyamadı, Partiye Katılan O İsim Şoke Etti - Resim : 1

'GALATASARAY TAM KADRO ORADA'

Galatasaraylı oyuncuların dans edip şarkılar söylediği ve kulüp marşlarını hep bir ağızdan haykırdığı partiye katılan isimlerden biri de şaşkınlık yarattı. Kadın voleybol takımı Galatasaray Daikin'in kaptanı, milli voleybolcu İlkin Aydın da Torreira'yı yeni yaşında yalnız bırakmadı.

Torreira'nın Doğum Günü Sosyal Medyayı Salladı! Okan Buruk Dans Etmeye Doyamadı, Partiye Katılan O İsim Şoke Etti - Resim : 2

Aydın'ın partiden Torreira ile olan fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak doğum gününü kutladığı post sonrası sosyal medya kullanıcıları bu ikiliyi konuşmaya başladı. Pek çok isim "Tanıştıklarını bilmiyordum", "İlkin'i orada görünce şoke oldum" ve "Galatasaray tam kadro orada" gibi yorumlar yaptı.

Torreira'nın Doğum Günü Sosyal Medyayı Salladı! Okan Buruk Dans Etmeye Doyamadı, Partiye Katılan O İsim Şoke Etti - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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