Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi

Yeşil sahayı karıştıran Galatasaray- Adana Demirspor maçının ardından Galatasaray harekete geçti. Galatasaray Kulübü, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçla ilgili adli mercilere başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi

Trendyol Süper Lig'in 23. Haftasında Adana Demirspor ve Galatasaray maçında beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Adana Demirspor maçın 34. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

Kulüpten yapılan ilk açıklamada karara ilişkin “Bu karar, sistematik hale gelmiş bilinçli hakem hatalarına ve adaletsizliğe karşı kulübümüzün ortaya koyduğu bir tepkidir” denildi.

Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi - Resim : 1

12'NCİ DAKİKADA ÇEKİLDİLER

Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 12. dakikasında Adana Demirspor aleyhine verilen haksız penaltı kararının ardından VAR'ın çağrılmasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi - Resim : 2

GALATASARAY’DAN 'ADLİ MERCİ' ADIMI

Adana Demirspor’un bu hareketi yeşil sahayı karıştırırken Galatasaray’dan flaş bir hamle geldi. Sarı- kırmızılı kulüp, Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçla ilgili adli mercilere başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi - Resim : 3

'SÜRECİN AYDINLATILMASI İÇİN...'

Galatasaray Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şöyle denildi: 9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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