Türk Futbolunun Utanç Gecesi! Tüm Dünyaya Rezil Olduk

Türkiye Süper Lig’inde yaşanan olay Avrupa basınında geniş yankı buldu. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, hakemin verdiği tartışmalı penaltı kararı sonrası Adana Demirspor’un sahayı terk etmesiyle yarıda kaldı.

Olaylı maç sonrası Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) vereceği karar merakla beklenirken, Avrupa medyası yaşananları "Türk futbolunda skandal" başlıklarıyla duyurdu.

ADANA DEMİRSPOR SAHAYI TERK ETTİ

Süper Lig’de Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, futbol tarihine geçen olaylarla gündem oldu. Hakem tarafından Galatasaray lehine verilen penaltı kararına sert tepki gösteren Adana Demirspor oyuncuları ve teknik ekibi, sahayı terk etme kararı aldı. Oyuncuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte hakem maçı tatil etti.

Tartışmalı kararın ardından Galatasaraylı futbolcular da kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Sahada kalan hakem ekibi ve yetkililer, oyuncuların geri dönmesi için beklese de Adana Demirspor geri dönmeyince karşılaşmanın iptal edildiği açıklandı. TFF’nin konuya ilişkin nasıl bir karar alacağı ise büyük merak ediliyor.

'UTANÇ GECESİ' AVRUPA BASININDA

Olayın ardından Avrupa medyası da durumu yakından takip etti ve birçok büyük gazete ve spor kanalı yaşananları gündemine taşıdı.

'TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL'

İspanyol basını, durumu "Türk futbolunda skandal" başlıklarıyla duyurdu. Marca, habere "Morata penaltıyı attı, Adana Demirspor sahadan çekildi" ifadelerini kullanarak yer verdi.

Mundo Deportivo, “Adana Demispor maçın ortasında soyunma odasına gitti! Galatasaray'ın rakibi, aleyhlerine verilen tartışmalı bir hakem kararının ardından maça devam etmeme kararı aldı” diyerek hakem kararlarına olan tepkiye dikkat çekti.

'TÜRK FUTBOLU PARÇALANDI'

Fransız basını, olayın Türk futbolu üzerindeki etkisine dikkat çekti. Foot Mercato, "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı" başlığını atarak Süper Lig’deki genel kriz ortamına değindi.

Haberde, şu açıklamalara yer verildi: "Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın iptal edilmesi, ülkenin büyük kulüplerinin birkaç yıldır Türk kurumlarına karşı birbirlerini yıprattığı Türkiye'de büyük yankı uyandırabilir. Bu tamamen çılgınca olay, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk hakemlerine yönelik birkaç cepheden saldırısının ve büyük Türk kulüplerinin birbirlerini sırayla tüm kötülüklerle suçlayan açıklamalarının ardından özel bir bağlamda meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek"

'TÜRKİYE'DE TAM BİR KAOS'

İtalyan basını, olayın Jose Mourinho’nun hakemler hakkındaki açıklamalarından sonra yaşandığını vurguladı. Corriere Dello Sport, "Türkiye'de tam bir kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un sansasyonel tercihi! Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından konuk ekibin kararı Süperlig'i sarstı" ifadelerini kullandı.

'İNANILMAZ OLAY'

La Gazzetta Dello Sport ise, yaşananları, “Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk ediyor" diyerek duyurdu.

'GALATASARAY'IN KAFASI KARIŞTI'

İngiliz basını, sahadaki futbolcuların yaşadığı şaşkınlığa vurgu yaptı. The Sun, "Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı" başlığıyla futbolcuların tepkisiz kaldığını yazdı. Haberde, "Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi. İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı" denildi.

'TÜRK FUTBOLU SAKİNLEŞMİYOR'

Alman basını, Türkiye’deki futbol ortamının gerginliğine dikkat çekti. Kicker, "Türk futbolu sakinleşmiyor. Pazar akşamı erken saatlerde Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, konuk takımın hakeme olan öfkesi nedeniyle tatil edilmek zorunda kaldı" ifadeleriyle yaşanan olayın Süper Lig’deki genel atmosferin bir yansıması olduğunu vurguladı.

'TÜRK FUTBOLUNDA SKANDAL YAŞANIYOR'

İsveç basının önemli gazetelerinden Aftonbladet ise maçta yaşanan gerilime sitelerinde, "Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi. Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor" sözleriyle yer verdi.

Bir diğer Almanya gazetesi EXPRESS ise yaşananları "Süper Lig'de skandal! Hakem kararları yüzünden Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti ve maç tatil edildi!" sözleriyle duyurdu.

TFF'NİN KARARI BEKLENİYOR

Maçın tatil edilmesinin ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Hukuk Kurulu ve Disiplin Kurulu’nun, Adana Demirspor’un sahayı terk etmesi nedeniyle nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Olası senaryolar arasında Adana Demirspor’un hükmen mağlup sayılması, para cezası alması ya da hakem kararlarının yeniden değerlendirilmesi bulunuyor. Ancak Süper Lig’de halihazırda süregelen hakem tartışmaları ve büyük kulüplerin federasyona yönelik eleştirileri nedeniyle kararın nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haber Merkezi