NBA'de All Star'a Seçilen Alperen Şengün Sakatlandı

NBA’de Houston Rockets’ın yıldızı Alperen Şengün, Toronto Raptors’ı 94-87 yendikleri maçın ilk dakikalarında sakatlandı. Geçtiğimiz günlerde All-Star'a seçilen Alperen Şengün maça dönemedi.

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NBA'de All Star'a Seçilen Alperen Şengün Sakatlandı

NBA ekiplerinden Houston Rockets, son olarak Toronto Raptors’ı konuk etti. Maça ilk 5’te etkili bir şekilde başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün, maçın 4’üncü dakikasında sayı bulmak için pota altına yüklendiği pozisyonda sakatlandı. Bir süre belini tutarak oyunda kalan Şengün, daha sonra oyundan alındı ve bir daha maça devam edemedi.

NBA'de All Star'a Seçilen Alperen Şengün Sakatlandı - Resim : 1

AÇIKLAMA YAPILMADI

Houston Rockets’ın, Toronto Raptors’ı 94-87 yendiği maçı 3 dakikada 3 ribaundla tamamlayan Alperen’in sakatlığı ile ilgi henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Mehmet Okur'dan sonra All-Star’a seçilmeyi başaran 2‘nci Türk basketbolcu olarak adını Türk Spor tarihine yazdıran Alperen’in bu sakatlık sonrası 17 Şubat'ta başlayacak All-Star etkinliklerine katılıp katılamayacağı ile ilgili de soru işaretleri oluştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Alperen Şengün NBA Basketbol
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