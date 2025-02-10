Eski Hakem Son Noktayı Koydu: Galatasaray'ın Oyuncuları Cezalarını Tamamladı mı?

Dün Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçta Galatasaray'dan Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira, sarı kart cezaları nedeniyle yer almadı. Eski hakem Deniz Çoban, cezalı oyuncuların cezalarını tamamlayıp tamamlamadığı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu.

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Eski Hakem Son Noktayı Koydu: Galatasaray'ın Oyuncuları Cezalarını Tamamladı mı?

Dün RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor mücadelesinde mavi-lacivertli ekip, Galatasaray'a 11. dakikada penaltı verilmesi kararından 20 dakika sonra sahadan çekildi. Tartışma yaratan olay gündemden düşmezken, sarı-kırmızılıların cezalı oyuncularının durumu da merak konusu oldu.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Lucas Torreira'nın sarı kart cezaları nedeniyle yer alamadığı Adana Demirspor maçı yarıda kalsa da oynandığı için oyuncular artık cezalarını tamamlamış oldu.

Eski Hakem Son Noktayı Koydu: Galatasaray'ın Oyuncuları Cezalarını Tamamladı mı? - Resim : 1

'TARTIŞMALI BİR DURUM YOK'

Merak edilen soruya, ilgili yayıncı kuruluşta yanıt veren eski hakem Deniz Çoban, disiplin talimatında durumun açıkça işaret edildiğini ve bir müsabakanın herhangi bir nedenden tamamlanmaması durumunda o maçta oynamayan oyuncuların cezasını çekmiş kabul edildiğini söyledi. Çoban, durumun hiçbir tartışmalı yönü olmadığını ve söz konusu oyuncuların gelecek maçlarda forma giyebileceğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Galatasaray Adana Demirspor Barış Alper Yılmaz
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