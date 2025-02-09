Murat Sancak Çekilme Nedenini Açıkladı, 'Talimat' İddialarına Ateş Püskürdü! Okan Buruk'a Zehir Zemberek Sözler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Müsabaka 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile giderken, 30. dakikada Yusuf Barasi'nin sakatlığının olduğu sırada Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, saha kenarında futbolcularıyla konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra mavi-lacivertliler, 33. dakikada sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti.

'BENİ KİMSE SATIN ALAMAZ'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a bağlanarak maç sonu açıklamalarda bulundu. Talimat üzerine sahadan çekildiklerine yönelik iddialara yanıt veren Sancak, "Penaltı pozisyonu sonrası hakem VAR'dan çağrılmayınca çekilme kararı verdik zaten... Dördüncü hakeme söyledik. Dördüncü hakem maçı durdurmadı. 15 dakika uğraşıldı. Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil. Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum. Beni bu dünyada kimse beni satın alamaz. Ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar. Herkes bilsin bunu. Maçtan çekilmemizin sebebi Galatasaray değil MHK’ya olan tavrımızdır" dedi.

OKAN BURUK'A SERT SÖZLER

Okan Buruk'un Adana Demirspor oyuncusu Yusuf Barasi'ye küfür ettiğini söyleyen Sancak, "Okan hoca beni konuşturmasın. Sen Barasi'ye "S... git" deme cesaretini nereden buluyorsun Okan Buruk. Burası Adana Demirspor. Burası büyük camia. Sen Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımının hocası olabilirsin evet ama her şeyi yapamazsın. Okan Buruk benim ağzımı açtırma. Herkes kimin ne olduğunu biliyor. Olay bundan ibarettir. Başka yerlere çekmeyin. Biz bir farkındalık yaratmak için yapıyoruz. Başka bir şeye çekilmesin. Bunun Galatasaray'la Fenerbahçe'yle alakası yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: A Spor