Geçen Sezon da Yaşanmıştı... Sahadan Çekilen Adana Demirspor Ne Ceza Alacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Adana Demirspor, sarı kırmızılıların kazandığı penaltı ve verilen hakem kararlarının ardından sahadan çekildi. Hakem maçı tatil etme kararı aldı, gözler TFF'den gelecek karara çevrildi.

NE CEZA ALACAK?

Bu olayın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı karara çevrildi. Futbol Müsabaka Talimatı’na göre, sahadan çekilen takımlar hükmen mağlup sayılır ve ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanları silinir. Bununla birlikte, hakem masrafları, karşı takımın zararları ve diğer giderler de ilgili kulüp tarafından karşılanmak zorundadır. Aynı sezonda ikinci kez sahadan çekilen takımlar ise doğrudan alt lige düşürülme cezası alır.

GEÇEN SEZON DA İSTANBULSPOR ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon benzer bir olay İstanbulspor – Trabzonspor maçında yaşanmıştı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek 74'üncü dakikada takımını sahadan çekmişti. İstanbulspor, sahadan çekildiği için 3-0 hükmen mağlup sayılmış ve 3 puanı silinmişti.

Kaynak: Haber Merkezi