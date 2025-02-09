Geçen Sezon da Yaşanmıştı... Sahadan Çekilen Adana Demirspor Ne Ceza Alacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Adana Demirspor'un alacağı ceza merak konusu oldu. İşte TFF kurallarına göre Adana Demirspor'un alacağı ceza...

Son Güncelleme:
Geçen Sezon da Yaşanmıştı... Sahadan Çekilen Adana Demirspor Ne Ceza Alacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Sarı kırmızılılar, 12. dakikada Morata'nın penaltı golüyle öne geçti. Karşılaşmanın 30. dakikasında ilginç bir olay yaşandı. Adana Demirspor, sarı kırmızılıların kazandığı penaltı ve verilen hakem kararlarının ardından sahadan çekildi. Hakem maçı tatil etme kararı aldı, gözler TFF'den gelecek karara çevrildi.

NE CEZA ALACAK?

Bu olayın ardından gözler Türkiye Futbol Federasyonu’nun alacağı karara çevrildi. Futbol Müsabaka Talimatı’na göre, sahadan çekilen takımlar hükmen mağlup sayılır ve ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puanları silinir. Bununla birlikte, hakem masrafları, karşı takımın zararları ve diğer giderler de ilgili kulüp tarafından karşılanmak zorundadır. Aynı sezonda ikinci kez sahadan çekilen takımlar ise doğrudan alt lige düşürülme cezası alır.

GEÇEN SEZON DA İSTANBULSPOR ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon benzer bir olay İstanbulspor – Trabzonspor maçında yaşanmıştı. İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor'un 2-1 öne geçmesinin ardından hakem Ali Şansalan'a tepki göstererek 74'üncü dakikada takımını sahadan çekmişti. İstanbulspor, sahadan çekildiği için 3-0 hükmen mağlup sayılmış ve 3 puanı silinmişti.

Okan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert SözlerOkan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert SözlerSpor
Sahadan Çekilen Adana Demirspor'dan İlk AçıklamaSahadan Çekilen Adana Demirspor'dan İlk AçıklamaSpor
Rams Park'ta İnanılmaz Olay! Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan ÇekildiRams Park'ta İnanılmaz Olay! Adana Demirspor, Galatasaray Maçında Sahadan ÇekildiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Adana Demirspor Galatasaray TFF
Son Güncelleme:
Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun Duvar Küfünü Anında Yok Ediyor! Doğal Karışımlarla Küf ve Rutubeti Kökünden Kurutun
Okan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert Sözler Okan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert Sözler
Sahadan Çekilen Adana Demirspor'dan İlk Açıklama Sahadan Çekilen Adana Demirspor'dan İlk Açıklama
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
ÇOK OKUNANLAR
ATM, FAST, EFT ve Havale İşlemlerinde Artık Zorunlu Olacak! 1 Mart İtibarıyla Başlıyor ATM, FAST, EFT, Havale... Artık Hepsinde Zorunlu Olacak
Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf! '4 Bölümlük...'Diyerek Açıkladı Yaprak Dökümü'nün Yıldızından Yıllar Sonra Gelen İtiraf
Altın Alırken En Çok Karşılaşılan 9 Dolandırıcılık Yöntemi 9'u Listeye Girdi! Dolandırıcılardan 'Pes' Dedirten Yöntemler
Mansur Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çok Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı Yavaş'ın Ön Seçim Kararında Çarpıcı 'İmamoğlu' Detayı
AKP'de Geri Sayım Başladı... Kulislerden Flaş İddia: Berat Albayrak Kabineye Geri mi Dönüyor? Berat Albayrak İçin Geri Sayım Başladı mı?