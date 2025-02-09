Okan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert Sözler

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Galatasaray’a konuk olan Adana Demirspor, mücadelenin 33’üncü dakikasında sahadan çekildi. Kararın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan açıklama geldi. Buruk, "Bunun çok masum ve anlık bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Türk futbolu için büyük bir zarar" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk'tan Adana Demirspor İçin Sert Sözler

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları maçın 33. dakikasında sahadan çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk,Adana Demirspor’un sahadan çekilme kararını değerlendirdi.

'BİZ BEKLEMİYORDUK AMA BEKLEYENLER VARMIŞ'

Buruk, “Biz beklemiyorduk bu kararı ama bekleyenler varmış demek ki. Tweetlerini hemen attılar. Kimsenin günahını almamak lazım. Adana Demirsporlu oyuncuları tebrik ediyorum, çok güzel mücadele ediyorlardı. Seyircileri, 'Biz hiç vazgeçmedik' pankartı açmıştı. Adana Demirspor oyuncuları saha içerisinde maçı bırakıyorsa, bunu değerlendirmek gerekiyor. Bence o pozisyon penaltı olmamaya daha yakın demek ki. Bizim lehimize, aleyhimize çok hata yapıldı. Adana Demirspor'un aleyhine çok hata yapıldı bu maça kadar. Bunun çok masum bir karar olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

‘BU TÜRK FUTBOLU İÇİN BÜYÜK BİR ZARAR’

Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba olduğunu dile getiren Buruk, “Bir anda birisi telefon ediyor ve sahadan takım çekiliyor. Bu Türk futbolu için büyük bir zarar. Burada yaşananların masum olduğunu düşünmüyorum. Üzüldüm yani. Türk futbolunu kötü göstermek için bir çaba var hep. Bu karara da saygı duyuyorum ama üzüldüm açıkçası. Adana Demirspor camiası çok büyük bir camia” diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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