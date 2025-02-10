Galatasaray KAP'a Bildirdi! Frankowski İle Görüşmeler Başladı

Galatasaray, Fransa kulübü Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Son Güncelleme:
Galatasaray KAP'a Bildirdi! Frankowski İle Görüşmeler Başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transfer konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor HamlesiGalatasaray’dan Flaş Adana Demirspor HamlesiSpor

Türk Futbolunun Utanç Gecesi! Tüm Dünyaya Rezil OldukTürk Futbolunun Utanç Gecesi! Tüm Dünyaya Rezil OldukSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Galatasaray transfer
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku, Son Durumları Belli Oldu Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku
Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi Galatasaray’dan Flaş Adana Demirspor Hamlesi
Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor Ne Çamaşır Suyu Ne de Deterjan! Derz Aralarını Pamuk Gibi Beyazlatıyor
Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor Dikiz Aynasındaki Buğulanmayı Anında Yok Ediyor! Bir Defa Sürmek Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonları 27 Bin Lirayı Gördü! Dikkat Çeken ‘ATM’ Uyarısı: Uzman İsim O Kritik Noktayı Anlattı Emekli Promosyonunda 'ATM' Uyarısı
25 Yaş Üstü Araçlara Hurda Teşviki Meclis’te! ‘ÖTV’siz Alınacak, Rekor Kırılabilir’ Diyerek Açıkladılar: Son 6 Ay Şartı Herkes Bunu Bekliyor, Hurda Teşvikinde 'Son 6 Ay' Kuralı
Ferdi Tayfur’un Oğlu Böbreğini Geri mi İstedi? Kızı Tuğçe Kaosa Son Noktayı Koydu Önce Vasiyet Şimdi Böbrek Krizi, Oğlu Geri mi İstedi?
Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor: Aylık 500 Bin TL Para Kazanıyor Herkes İşi Gücü Bırakıp O Mesleğe Yöneliyor
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Kötü Haberi Verdi: Hepsi Ellerinden Alındı Emeklilikte Şartlar Değişti, Hakları Ellerinden Alındı