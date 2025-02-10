Galatasaray KAP'a Bildirdi! Frankowski İle Görüşmeler Başladı
Galatasaray, Fransa kulübü Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens forması giyen Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowsk'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Lens ve oyuncuyla görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Przemysław Adam Frankowski'nin geçici transfer konusunda futbolcu ve kulübü RC Lens ile resmi görüşmelere başlandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: DHA
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