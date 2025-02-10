Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku, Son Durumları Belli Oldu

Fenerbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün uyluk arka adalesinde yaralanma teşhisi konulduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Sakatlık Şoku, Son Durumları Belli Oldu

Fenerhbahçe, İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor müsabakasında sakatlık yaşayan iki oyuncunun hastane raporları sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda C. Alanyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızdan İsmail Yüksek ve Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmeleri Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde iki oyuncumuza da uyluk arka adale yaralanması teşhisi konulmuş olup, tedavilerine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku, Çağlar Söyüncü Oyuna Devam EdemediFenerbahçe'de Sakatlık Şoku, Çağlar Söyüncü Oyuna Devam EdemediSpor

Kaynak: İHA

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Fenerbahçe Çağlar Söyüncü
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