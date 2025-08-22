Dışişleri Bakanlığı'ndan Kritik 'Irak' Açıklaması: 'Gerekli Tedbirler Alındı'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’ın Süleymaniye ilçesinde yaşanan çatışmalara ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını veren Keçeli “Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır” diye belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentini kontrol altında bulunduran Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) eski eş başkanı ve Kürdistan Halk Cephesi Partisi lideri Lahur Cengi’ye yönelik operasyon, büyük çatışmalara yol açmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne yakın medya organları, Cengi ve kardeşi Polad’ın gözaltına alındığını duyurmuştu.

Operasyon sırasında Süleymaniye’de saatler süren silahlı çatışmalar yaşanmıştı. Sağlık kaynakları en az üç kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki çatışmaya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Öncü, Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettikleri mesajını verdi.

Irak'ın istikrarı ve huzuru ile Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gelişmeleri takipte olduklarını söyleyen Öncü “Erbil Başkonsolosluğumuz tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimler yapılmış, vatandaşlarımız için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır” dedi.

