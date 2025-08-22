Rekabet Kurulu'ndan Google'a Soruşturma

Rekabet Kurulu, Play Store’da geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı kullanmaya mecbur bıraktığı ve diğer ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmeyi engellediği gerekçesiyle Google hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Rekabet Kurulu'ndan Google'a Soruşturma
Rekabet Kurulu, dünyanın en çok kullanılan aram motoru olan Google'ın uygulama mağazası Play Store’daki ödeme hizmetlerine yönelik bazı uygulamalar sebebiyle şirket hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Rekabet Kurulu, Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti için söz konusu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca 07.08.2025 tarihli ve 25-29/680-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla soruşturma açtığını bildirdi.

Kurulun açıklamasında "Soruşturmanın konusunu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’da uygulama dağıtmak isteyen uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma’yı (Google Play Billing, GPB) kullanmaya zorlamak ve yine uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcılarını bilgilendirmelerini engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası oluşturmaktadır" denildi

ÖN ARAŞTIRMADA ORTAYA ÇIKTI

Rekabet Kurulu, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğini ve konuya ilişkin olarak ön araştırma başlatıldığını hatırlattı.

Kurul, ön araştırma sürecinde Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğunu belirlediğini ifade ederek "Ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı. Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

