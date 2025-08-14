Google’a Yeni Kaynak Özelliği: Arama Motoru Tümden Değişiyor

Google, ABD ve Hindistan’daki kullanıcılar için “Tercih Edilen Kaynaklar” isimli yeni bir özelliği hayata geçirdi.

Google tarafından hayata geçirilen bu yenilik, kullanıcıların arama sonuçlarında görmek istedikleri haber siteleri ve blogları seçmelerine imkân tanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özelliği etkinleştiren kullanıcılar, favori sitelerinden daha fazla içerik görme şansı elde edecek.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, belirli bir konu arattıklarında “Öne Çıkan Haberler” bölümünün yanında yer alan “yıldız” simgesine dokunarak kaynak eklemeye başlayabilecek. Seçilen kaynaklar sisteme kaydedildikten sonra arama sonuçları, bu kaynaklardan daha fazla içerik gösterecek. Bazı aramalarda, “Öne Çıkan Haberler” bölümünün altında ayrıca “Kaynaklarınızdan” adlı ayrı bir alan da görüntülenecek.

YANKI ODASI RİSKİ

Uzmanlar, bu özelliğin kullanıcıların sadece sevdikleri kaynaklardan bilgi almasını sağlarken, farklı bakış açılarını görmelerini engelleyebileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, kullanıcıların “yankı odalarına” hapsedilme riskini beraberinde getirebilir.

Özellik, başlangıçta “Search Labs” kapsamında deneysel olarak sunulmuş ve test sürecinde kullanıcıların yarısından fazlası dört veya daha fazla kaynak seçmişti. Şimdi ise Google, ABD ve Hindistan’da İngilizce arama yapan tüm kullanıcılar için özelliği erişime açtı. Dünyanın diğer bölgelerinde ne zaman aktif olacağı ise henüz belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi

