Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü

Burası Amerika değil Türkiye! Bu çiftçinin yaptıkları pes dedirtti. Serasında bulduğu yılanı önce yakaladı ardından su içirdi. Bunla kalmayıp dev yılanı öptü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Son Güncelleme:
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Yerleşim yerlerine akın eden yılanlar vatandaşları tedirgin ederken Mersin’den gelen son görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçi Ferhat Gök, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp önce su içirdi.

BURASI AMERİKA DEĞİL TÜRKİYE

Mersin’den gelen son görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Erdemli’nin Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanı elleriyle yakaladı.
Yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü.

Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü - Resim : 1

SERASINDA YAKALADI! DEV YILANA ÖNCE SU İÇİRDİ ARDINDAN ÖPTÜ

Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi.

Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Mersin Haber
Son Güncelleme:
Tüm Öğrenci ve Velileri İlgilendiriyor: MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak! Zorunlu Hale Getirildi MEB Talimatı Verdi, 81 İlde Geçerli Olacak!
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
Özgür Özel'in 'Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' Dediği Mücahit Birinci Kimdir? Mücahit Birinci Nereli, Mal Varlığı Ne kadar? Mücahit Birinci Kimdir?
Ali Koç Her Konuda Anlaşmaya Vardı: Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer! 25 Milyon Euroluk Yıldız İlk Uçakla Geliyor Fenerbahçe’den Süper Lig’i Sallayacak Transfer
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi