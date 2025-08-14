Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Yerleşim yerlerine akın eden yılanlar vatandaşları tedirgin ederken Mersin’den gelen son görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçi Ferhat Gök, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp önce su içirdi.

BURASI AMERİKA DEĞİL TÜRKİYE

Mersin’den gelen son görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. Erdemli’nin Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanı elleriyle yakaladı.

Yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü.

SERASINDA YAKALADI! DEV YILANA ÖNCE SU İÇİRDİ ARDINDAN ÖPTÜ

Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi.

Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.

