Sular Çekildi, Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıktı

Sapanca Gölü'nde su seviyesi düşünce tarihi bir yapı ortaya çıktı. Yapının kilise kalıntısı olduğu belirlendi.

Son Güncelleme:
Sular Çekildi, Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, bölgedeki yağışların azalması nedeniyle düştü.

Sular Çekildi, Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 1

Kotun 29,70 metreye kadar gerilediği gölde, son yılların en düşük seviyeleri kaydedildi.

TARİHİ YAPI YENİDEN BELİRDİ

Suyun kritik seviyeye gerilemesiyle gölde bulunan tarihi yapı da gün yüzüne çıktı.

Sular Çekildi, Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 2

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirlendi. Dikkat çeken manzara, drone ile görüntülendi.

Etiketler
Sapanca Gölü
Son Güncelleme:
O Ürünleri Sakın Ağzınıza Sürmeyin! Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı: O Et Ürünlerinde Domuz ve Sakatat Tespit Edildi Tarım Bakanlığı’ndan Tüketiciye Uyarı
Bu Meslekleri Yapanlar Yaşadı! SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı Fırsatı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz, Hemen Kontrol Edin SGK’dan 45 Mesleğe Yıpranma Payı!
TasteAtlas Dünyanın En İyi Mutfaklarını Açıkladı: Türkiye’nin Yeri ve Zirvedeki Ülke Tartışma Yarattı En İyi Mutfaklar Açıklandı! Zirve Tartışma Yarattı
Burası Amerika Değil Türkiye! Serasında Elleriyle Yakaladı… Dev Yılana Önce Su İçirdi Ardından Öptü Burası Amerika Değil Türkiye!
ÇOK OKUNANLAR
Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti, Eşi Benzeri Olmayan Boşanma Sebebi Sosyetenin Gözde Çiftinden Büyük Şok! 21 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Cumhurbaşkanı İsim Vermeden Sahip Çıktı, CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi CHP'den İstifa Eden Çerçioğlu Alkışlarla Destek Verdi