Sular Çekildi, Tarihi Yapı Gün Yüzüne Çıktı

Kocaeli ve Sakarya'da 3 milyon insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi, bölgedeki yağışların azalması nedeniyle düştü.

Kotun 29,70 metreye kadar gerilediği gölde, son yılların en düşük seviyeleri kaydedildi.

TARİHİ YAPI YENİDEN BELİRDİ

Suyun kritik seviyeye gerilemesiyle gölde bulunan tarihi yapı da gün yüzüne çıktı.

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu belirlendi. Dikkat çeken manzara, drone ile görüntülendi.