Apple Heyecanla Beklenen iPhone 17 Serisini Tanıttı! İşte Çığır Açan Özellikleri

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air modelleri, tasarım, kamera, batarya ve malzeme açısından önemli yeniliklerle teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı. İşte iPhone 17 serisinin dikkat çeken özellikleri:

1. İNCELİĞİN SINIRLARINI ZORLUYOR

Apple, 5,6 mm kalınlığıyla iPhone tarihinin en ince modeli iPhone 17 Air’i tanıttı. CEO Tim Cook, cihazın “ince ve hafif tasarımda profesyonel performans” sunduğunu belirtti. Titanyum gövdeli cihaz, hem dayanıklı hem de şık bir tasarım sunuyor. Tanıtımda cihazın parlak çerçevesi ve radikal inceliği özellikle vurgulandı.

2. KAMERA TEKNOLOJİSİNDE CENTER STAGE DEVRİMİ

iPhone 17’nin ön kamerası artık kare format kullanıyor ve Center Stage özelliği sayesinde kullanıcıyı kadrajın ortasında tutuyor. Yapay zeka desteğiyle fotoğraflar otomatik olarak çerçevelenebiliyor ve 4:3 portre, 16:9 yatay ya da kare formatlar sunuluyor. iPhone 17 Pro ise ön ve arka kameradan aynı anda video kaydı yapabiliyor.

Arka kamera sistemi üçlü kurulumu korurken tüm sensörler 48MP çözünürlüğe yükseltildi. Telefoto lens ise yüzde 56 daha büyük sensörle donatıldı ve 8x optik kalite zoom imkanı sunuyor. Apple, etkinlikte “Cebinizde 8 Pro lens” vurgusuyla kameradaki yenilikleri ön plana çıkardı.

3. BATARYA ÖMRÜNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

iPhone 17 Pro Max modeli, 39 saat video oynatma kapasitesiyle iPhone 16 Pro Max’e göre ciddi bir artış gösteriyor. iPhone 17 Air’de de “yüksek yoğunluklu batarya” teknolojisi sayesinde 40 saate kadar video oynatma mümkün. 10 dakikalık hızlı şarj ile 8 saate kadar video oynatma imkanı da sunuluyor. Apple Watch Series 11 ise 18 saatlik kullanım süresinden 24 saate çıkarıldı.

4. PERFORMANSTA YENİ SEVİYE

Yeni A19 Pro çipi, 3nm üretim süreci, 6 çekirdekli CPU ve 5 çekirdekli GPU ile iPhone 17’ye güç sağlıyor. Apple’a göre A19 Pro, önceki nesle kıyasla yüzde 40 daha yüksek performans sunuyor. Özellikle yapay zeka uygulamaları ve oyunlarda önemli hız ve verimlilik artışı sağlanıyor.

5. MALZEME VE TASARIM YENİLİKLERİ

iPhone 17 Air, yüzde 80 oranında geri dönüştürülmüş titanyum kullanıyor. Pro ve Pro Max modelleri ise tek parça alüminyum gövde ve büyük kamera ünitesiyle öne çıkıyor. Ceramic Shield ile kaplı ön ve arka yüzeyler, çizilmeye karşı önceki nesle göre üç kat daha dayanıklı. Termal yönetim sağlayan buğu odası teknolojisi, cihazın aşırı ısınmasını önlüyor. ProMotion ekranlar ise 120Hz yenileme hızını destekliyor. Yeni alüminyum alaşım ve üç renk seçeneği (gümüş, koyu mavi ve “Kozmik Turuncu”) kullanıcıları bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi