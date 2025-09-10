100 Bin TL İhtiyaç Kredisinde Banka Banka Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından, bankalarda kredi faizleri düşüşe geçti. Özellikle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 100 bin TL tutarındaki kredinin farklı bankalardaki faiz oranlarını ve geri ödeme tablolarını merak ediyor.
TCMB faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat ve kredi faizlerinde rakamlar değişti. Özellikle ihtiyaç kredisinde son durumun ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka geri ödeme tablosu...
100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME TABLOSU
Faizlerdeki gevşemenin ardından bankaların güncel kredi teklifleri şöyle:
Halkbank
12 Ay Vade: Aylık 12.308 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 147.702 TL
24 Ay Vade: Aylık 8.398 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 201.562 TL
36 Ay Vade: Aylık 7.316 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 263.388 TL
Vakıfbank
12 Ay Vade: Aylık 12.248 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 146.978 TL
24 Ay Vade: Aylık 8.330 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 199.919 TL
36 Ay Vade: Aylık 7.240 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 260.658 TL
Ziraat Bankası
12 Ay Vade: Aylık 12.248 TL, faiz %4,99
24 Ay Vade: Aylık 8.330 TL, faiz %4,99
36 Ay Vade: Aylık 7.240 TL, faiz %4,99
Akbank
12 Ay Vade: Aylık 11.770 TL, faiz %4,43, toplam ödeme 141.247 TL
24 Ay Vade: Aylık 7.556 TL, faiz %4,30, toplam ödeme 181.345 TL
36 Ay Vade: Aylık 6.128 TL, faiz %4,43, toplam ödeme 220.618 TL
Garanti BBVA
12 Ay Vade: Aylık 12.769 TL, faiz %5,59, toplam ödeme 153.239 TL
24 Ay Vade: Aylık 8.039 TL, faiz %4,69, toplam ödeme 192.947 TL
36 Ay Vade: Aylık 6.602 TL, faiz %4,39, toplam ödeme 237.682 TL
Türkiye İş Bankası
12 Ay Vade: Aylık 11.485 TL, faiz %4,09, toplam ödeme 137.821 TL
24 Ay Vade: Aylık 7.425 TL, faiz %4,04, toplam ödeme 178.218 TL
36 Ay Vade: Aylık 6.138 TL, faiz %3,94, toplam ödeme 220.984 TL
Merkez Bankası’nın kararları sonrası kredi maliyetlerinde yaşanan bu değişim, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için seçenekleri artırırken, uzmanlar vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce bankaların güncel faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını dikkatle incelemelerini tavsiye ediyor.
