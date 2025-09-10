100 Bin TL İhtiyaç Kredisinde Banka Banka Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TCMB faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat ve kredi faizlerinde rakamlar değişti. Özellikle ihtiyaç kredisinde son durumun ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 100 bin TL'lik bir ihtiyaç kredisinin geri ödeme tutarı ne kadar oldu? İşte banka banka geri ödeme tablosu...

100 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME TABLOSU

Faizlerdeki gevşemenin ardından bankaların güncel kredi teklifleri şöyle:

Halkbank

12 Ay Vade: Aylık 12.308 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 147.702 TL

24 Ay Vade: Aylık 8.398 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 201.562 TL

36 Ay Vade: Aylık 7.316 TL, faiz %5,06, toplam ödeme 263.388 TL

Vakıfbank

12 Ay Vade: Aylık 12.248 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 146.978 TL

24 Ay Vade: Aylık 8.330 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 199.919 TL

36 Ay Vade: Aylık 7.240 TL, faiz %4,99, toplam ödeme 260.658 TL

Ziraat Bankası

12 Ay Vade: Aylık 12.248 TL, faiz %4,99

24 Ay Vade: Aylık 8.330 TL, faiz %4,99

36 Ay Vade: Aylık 7.240 TL, faiz %4,99

Akbank

12 Ay Vade: Aylık 11.770 TL, faiz %4,43, toplam ödeme 141.247 TL

24 Ay Vade: Aylık 7.556 TL, faiz %4,30, toplam ödeme 181.345 TL

36 Ay Vade: Aylık 6.128 TL, faiz %4,43, toplam ödeme 220.618 TL

Garanti BBVA

12 Ay Vade: Aylık 12.769 TL, faiz %5,59, toplam ödeme 153.239 TL

24 Ay Vade: Aylık 8.039 TL, faiz %4,69, toplam ödeme 192.947 TL

36 Ay Vade: Aylık 6.602 TL, faiz %4,39, toplam ödeme 237.682 TL

Türkiye İş Bankası

12 Ay Vade: Aylık 11.485 TL, faiz %4,09, toplam ödeme 137.821 TL

24 Ay Vade: Aylık 7.425 TL, faiz %4,04, toplam ödeme 178.218 TL

36 Ay Vade: Aylık 6.138 TL, faiz %3,94, toplam ödeme 220.984 TL

Merkez Bankası’nın kararları sonrası kredi maliyetlerinde yaşanan bu değişim, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için seçenekleri artırırken, uzmanlar vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce bankaların güncel faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını dikkatle incelemelerini tavsiye ediyor.

